Войти
13.03.2019
ТАСС

ЕКА запустит с космодрома Куру телескоп для поиска экзопланет

420
0
0
Центр управления полетами Европейского космического агентства. Архивное фото
Центр управления полетами Европейского космического агентства. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Probst

Агентство планирует запустить телескоп CHEOPS осенью текущего года с помощью российской ракеты-носителя "Союз"

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Запуск европейского космического телескопа CHEOPS, предназначенного для поиска экзопланет, пройдет в октябре-ноябре с космодрома в Куру с помощью российской ракеты-носителя "Союз". Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА). В сообщении уточняется, что в настоящее время для запуска в предварительном порядке выбран период с 15 октября по 14 ноября.

"Испытания спутника завершены и он признан готовым к запуску", - сообщает также ЕКА. Спутник CHEOPS будет запущен вместе с итальянским радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли CSG-1, французским малогабаритным научным спутником EyeSat и первым французским наноспутником ANGELS.

Ранее французская компания Arianespace, предоставляющая коммерческие услуги по запуску спутников ракетой "Союз" с Куру, сообщила, что в 2019 году планируются три пуска "Союзов" с этого космодрома. Первый из них был успешно осуществлен 28 февраля - с шестью спутниками связи системы OneWeb. Еще один запуск запланирован на 29 марта - это будут четыре спутника связи O3b.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Франция
Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
Наноиндустрия
Союз РН
Похожие новости
09.11.2017
Ракета-носитель Vega вывела марокканский спутник Mohammed VI-A на расчетную орбиту
26.06.2015
Европа купит у России 21 ракету-носитель «Союз»
29.08.2014
«Фрегат» со спутниками Galileo подвело программное обеспечение
15.04.2011
Космическая верфь
11.01.2010
Европейский аналог GPS пообещали запустить в 2014 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.03 12:53
  • 8
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 13.03 12:50
  • 12
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 13.03 12:41
  • 23
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 13.03 12:18
  • 5
Шойгу рассказал о планах России после приостановки ДРСМД
  • 13.03 11:47
  • 1
Эстонская разведка "обнаружила" опасность российских газопроводов
  • 13.03 11:44
  • 3
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 11:14
  • 18
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 11:03
  • 3
Россию назвали "проигравшей военной сверхдержавой"
  • 13.03 10:48
  • 5
Анонсированы пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с новейшего фрегата ВМФ России
  • 13.03 08:50
  • 1
Канцлер Германии поддержала идею создания европейского авианосца
  • 13.03 08:37
  • 9
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 13.03 08:33
  • 19
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 13.03 08:26
  • 8
На трассе во Владивостоке перевернулся "Панцирь-С1"
  • 13.03 07:56
  • 37
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 13.03 06:56
  • 1
Роскосмос показал новейший ракетный двигатель МВ-171МВ