ЕКА запустит с космодрома Куру телескоп для поиска экзопланет

Агентство планирует запустить телескоп CHEOPS осенью текущего года с помощью российской ракеты-носителя "Союз"

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Запуск европейского космического телескопа CHEOPS, предназначенного для поиска экзопланет, пройдет в октябре-ноябре с космодрома в Куру с помощью российской ракеты-носителя "Союз". Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА). В сообщении уточняется, что в настоящее время для запуска в предварительном порядке выбран период с 15 октября по 14 ноября.

"Испытания спутника завершены и он признан готовым к запуску", - сообщает также ЕКА. Спутник CHEOPS будет запущен вместе с итальянским радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли CSG-1, французским малогабаритным научным спутником EyeSat и первым французским наноспутником ANGELS.

Ранее французская компания Arianespace, предоставляющая коммерческие услуги по запуску спутников ракетой "Союз" с Куру, сообщила, что в 2019 году планируются три пуска "Союзов" с этого космодрома. Первый из них был успешно осуществлен 28 февраля - с шестью спутниками связи системы OneWeb. Еще один запуск запланирован на 29 марта - это будут четыре спутника связи O3b.