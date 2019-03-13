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13.03.2019
WarSpot

Ближний Восток вооружается

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Источник изображения: warspot.ru

США активнее всех продают оружие, а Саудовская Аравия – больше всех его покупает. Такие данные опубликовал Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в новом отчёте под названием Trends in international arms transfers, 2018 ("Тренды международных продаж вооружений").

По данным института, в период с 2014 по 2018 год международные поставки основных вооружений прибавили 7,8% в сравнении с предыдущей пятилеткой (2009-2013) и выросли на 23% в сравнении с показателями 2004-2008 годов. За минувшую пятилетку США удалось нарастить объёмы оружейного экспорта на 29%, тогда как Россия потеряла 17%.

Топ-25 стран-экспортёров вооружений и их ключевые покупатели.

Источник изображения: sipri.org

Первая пятёрка стран-экспортёров вооружений выглядит так: США, Россия, Франция, Германия и Китай. Активнее всех покупают иностранное оружие Саудовская Аравия, Индия, Египет, Австралия и Алжир.

Топ-25 стран-импортёров вооружений и их ключевые продавцы.

Источник изображения: sipri.org

По сравнению с периодом 2009-2013 годов в минувшую пятилетку почти все регионы мира сократили импорт вооружений. При этом Ближний Восток не только перекрыл сокращение закупок всех остальных регионов, но и обеспечил общемировой рост импорта вооружений.

Распределение импорта вооружений по регионам.

Источник изображения: sipri.org

Полный отчёт Trends in international arms transfers, 2018 доступен по этой ссылке.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Алжир
Германия
Египет
Индия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Франция
Компании
СИПРИ
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