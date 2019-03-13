"Против агрессии России": США увеличат военную помощь Киеву

США существенно увеличат военную помощь Грузии и Украине

США планируют выделять больше денег на военную помощь Украине и Грузии, следует из проекта бюджета Госдепа на 2020 финансовый год. Всего на "программы противодействия России" планируют потратить $661 млн. На финансирование военных других страна США собираются потратить в 2020 году более $5,3 млрд. Ранее Трамп приказал выделить Украине около 700 млн долларов.

США в 2020 финансовом году планируют увеличить финансирование программ по оказанию военной помощи иностранным государствам. Объемы оказания военной помощи Украине и Грузии также возрастут, говорится в проекте бюджета Госдепартамента.

Всего для подготовки и обучения зарубежных армий США планируют потратить $100 млн, что на $5 млн больше, чем в прошлом году. На страны Евразии должны выделить $26,4 млн - для "противодействия влиянию и агрессии России".

Кроме Украины и Грузии военную помощь от США получат Болгария, Румыния, Турция и Польша.

В рамках второй программы - "Финансирования зарубежных военных" - планируется потратить более $5,3 млрд. Это на $23,9 млн больше, чем соответствующие расходы за 2019 финансовый год, одобренные администрацией США.

Страны Евразии получат от США порядка $75 млн - в числе реципиентов Украина, Грузия, Эстония, Латвия и Литва. Для сравнения, на страны Ближнего Востока и Северной Африки в Госдепе хотят потратить более $5 млрд - чтобы бороться с террористами и противостоять Ирану.

Часть этих средств может быть выделена тем странам, которые модернизируют свои вооружения и отказываются от российской военной техники и оружия. Всего на программы противодействия "влиянию и агрессии России" планируется потратить $661 млн.

При этом в феврале президент США Дональд Трамп подписал законодательные акты о выделении Украине почти $700 млн. В посольстве Украины в Вашингтоне заявили, что американские власти существенно увеличили размер финансовой поддержки украинского государства.

Проект оборонного бюджета США на 2020 год носит военизированный и агрессивный характер, убежден зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

"Данный проект бюджета представляет угрозу прежде всего для всего мирового сообщества, носит военизированный, агрессивный характер. Безусловно, в первую очередь направлен против нашей страны и Китая", - передает слова парламентария ФАН. По словам депутата, увеличение расходов на оборону подтверждает "агрессивность тех планов, действий, которые несут США".

Ранее стало известно, что проект бюджета США на 2020 год предполагает увеличение расходов на оборону на 5%, до $750 млрд. Приоритетом обозначено стратегическое соперничество с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. На помощь другим странам в противодействии России предполагается выделить $500 млн. Стоит добавить, что оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2019 году составляет $725,5 млрд и является рекордным за всю историю США.

Чуть ранее стало известно, что американская береговая охрана передала украинским ВМС два списанных катера класса "Айленд". Об этом сообщалось на сайте ведомства.

Как отмечается, речь идет о построенных в 1988 году катерах Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321). При этом на церемонии присутствовал президент Украины Петр Порошенко. В этой связи украинский президент заявил об укреплении военно-морского альянса с США.

По словам президента, передача катеров станет "еще одним кирпичиком" в укреплении отношений между странами. Также он отметил, что США являются лидерами среди стран, которые предоставляют военную помощь Украине.

"Руководство США, в том числе президент США, вновь доказало, что оно стоит на страже международного права и поддерживает наш свободолюбивый народ в поиске мира, демократии и независимости", - заключил Порошенко.

В ответ на это заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности

Юрий Швыткин указал, что Порошенко выдает желаемое за действительное. Он обратил внимание на то, что украинской стороне передают списанные катера.

"На Украине скоро выборы, и Порошенко пытается играть на внутренний электорат путем нахождения различных точек во внешнеполитической ситуации", - пояснил депутат.

Он добавил, что это не идет на пользу украинцам. Кроме того, перспективы вступления страны в НАТО в настоящее время являются "призрачными".

Иван Апулеев