Новейшие иракские Т-90С испытали оборудование для подводного вождения
Иракские военные впервые опробовали оборудование для подводного вождения танков на Т-90С российского производства.
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В Сети появились фотографии этих грозных боевых машин с установленными на них специальными воздухопитающими трубами, позволяющими преодолевать водные преграды по дну.
Как известно, более половины территории Ирака занимают пустыни, но есть реки и каналы, и их, возможно, придется форсировать. Тогда и пригодится ОПВТ.
Т-90С могут "нырять" на глубину до 5 метров и проходить по дну около 1000 метров.
Они имеют оборудование, которое обеспечивает необходимую герметизацию и защиту двигателя, а также позволяет танку не отклоняться от заданного маршрута движения.
В случае проникновения воды есть возможность ее откачивать. В распоряжении экипажа также имеются изолирующие противогазы и спасательные жилеты. Все это перевозится на борту боевой машины.
В условиях реальных боевых действий танки российского производства могут применять оружие сразу же после выхода из-под воды.
Первые Т-90С прибыли в Ирак в середине февраля прошлого года. В настоящее время боевые машины находятся на вооружении 9-й бронетанковой дивизии, являющейся основой ударной мощью иракских сухопутных войск.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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