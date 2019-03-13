Новейшие иракские Т-90С испытали оборудование для подводного вождения

Иракские военные впервые опробовали оборудование для подводного вождения танков на Т-90С российского производства.

В Сети появились фотографии этих грозных боевых машин с установленными на них специальными воздухопитающими трубами, позволяющими преодолевать водные преграды по дну.

Как известно, более половины территории Ирака занимают пустыни, но есть реки и каналы, и их, возможно, придется форсировать. Тогда и пригодится ОПВТ.

Т-90С могут "нырять" на глубину до 5 метров и проходить по дну около 1000 метров.

Они имеют оборудование, которое обеспечивает необходимую герметизацию и защиту двигателя, а также позволяет танку не отклоняться от заданного маршрута движения.

В случае проникновения воды есть возможность ее откачивать. В распоряжении экипажа также имеются изолирующие противогазы и спасательные жилеты. Все это перевозится на борту боевой машины.

В условиях реальных боевых действий танки российского производства могут применять оружие сразу же после выхода из-под воды.

Первые Т-90С прибыли в Ирак в середине февраля прошлого года. В настоящее время боевые машины находятся на вооружении 9-й бронетанковой дивизии, являющейся основой ударной мощью иракских сухопутных войск.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев