Госдеп США планирует потратить 661 млн. долларов на противодействие России

Американский Госдеп намерен в следующем финансовом 2020 году (начинается 1 октября) потратить на противодействие влиянию России 661 миллион долларов, сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Источник изображения: https://www.state.gov/

Данную сумму Госдепартамент запрашивает у Конгресса США для направления на "усиление противодействия российскому злонамеренному влиянию в Европе, Евразии и Центральной Азии". По словам замгоссекретаря США Джона Салливана, Госдеп в 2020 году сделает борьбу с влиянием России приоритетным направлением своей деятельности, поскольку современная Россия представляет собой не только угрозу в военном отношении, но также проводит операции влияния в ряде регионов мира, включая территорию США и многих западных стран.

Ранее президент США Дональд Трамп запросил у Конгрессе США выделение дополнительных средств в размере 500 млн. долларов на противодействие "российскому злонамеренному влиянию" в Европе.

Проект общего бюджета США, представленный в Конгресс Трампом предусматривает выделение на все нужды 4,7 триллиона долларов. При этом президент просит Конгресс увеличить военные расходы в 2020 году до 750 миллиардов долларов, объясняя увеличение оборонного бюджета почти на 5% "стратегическим противостоянием" с Россией и Китаем.