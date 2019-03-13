Переговоры с Японией по теме островов продолжаются, "решенных модальностей нет" - Песков

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по вопросу о возможности возвращения Японии оспариваемых ею островов южнокурильской гряды в настоящее время "нет никаких модальностей".

В рамках общения Д.Пескова с журналистами во вторник пресс-секретаря попросили прокомментировать публикации о том, что в Кремле принято окончательное решение "не отдавать острова" Японии.

"Речь не идет о том, чтобы отдавать острова или не отдавать острова. Речь идет о том, что ведется весьма скрупулезная работа с нашими японскими партнерами по теме заключения мирного договора", - сказал Д.Песков.

Отвечая на вопрос о том, предполагает ли заключение мирного договора возврат Японии части территории, принадлежащей РФ, Д.Песков заявил: "А вот здесь пока нет никаких решенных модальностей, нет пока никаких запросных позиций, ведется очень терпеливая, спокойная работа".