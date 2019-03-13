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13.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Швеции назвали новейшее вооружение России советской разработкой

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Источник изображения: Минобороны России/YouTube

Аналитик Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что оставшиеся после распада СССР технологии якобы позволяли активно внедрять средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в России в последние 10 лет, но теперь, по словам эксперта, этот потенциал почти исчерпан.

Кьеллен считает, что российские разработки якобы не способны "идти в ногу с развитием военных технологий Запада", в связи с чем специалисты прибегают к созданию недорогих и доступных решений, актуальных во времена холодной войны, передает FOI.

По словам Кьеллена, с 2008 по 2018 год в России было развернуто невероятно большое количество новых средств радиоэлектронной борьбы. Однако эксперт считает, что сделать это якобы позволили советские проекты, разработка которых была приостановлена в 90-е годы.

"Скорее всего, Россия будет продолжать следовать тем же путем, но вовсе не такими же темпами развития, как в течение последних десяти лет. Они работают не только над тем, как заглушить электронику, но и над тем, как ее уничтожить. Радиоэлектронная борьба является средством, позволяющим русским устранять недостатки традиционных вооружений. Таким образом они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего", – заявил Кьеллен.

Между тем в конце прошлого года сообщалось, что инфраструктура тактической связи НАТО уязвима перед российской стратегией радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поэтому альянс намерен в будущем году искать способы защитить свои средства коммуникации.

В ноябре 2018 года в России началось серийное производство комплексов радиоэлектронной борьбы для крылатых ракет.

Газета ВЗГЛЯД также рассказывала, как Россия способна влиять на работу американской спутниковой навигации.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Швеция
Проекты
NATO
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