В Швеции назвали новейшее вооружение России советской разработкой

Аналитик Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что оставшиеся после распада СССР технологии якобы позволяли активно внедрять средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в России в последние 10 лет, но теперь, по словам эксперта, этот потенциал почти исчерпан.

Кьеллен считает, что российские разработки якобы не способны "идти в ногу с развитием военных технологий Запада", в связи с чем специалисты прибегают к созданию недорогих и доступных решений, актуальных во времена холодной войны, передает FOI.

По словам Кьеллена, с 2008 по 2018 год в России было развернуто невероятно большое количество новых средств радиоэлектронной борьбы. Однако эксперт считает, что сделать это якобы позволили советские проекты, разработка которых была приостановлена в 90-е годы.

"Скорее всего, Россия будет продолжать следовать тем же путем, но вовсе не такими же темпами развития, как в течение последних десяти лет. Они работают не только над тем, как заглушить электронику, но и над тем, как ее уничтожить. Радиоэлектронная борьба является средством, позволяющим русским устранять недостатки традиционных вооружений. Таким образом они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего", – заявил Кьеллен.

Между тем в конце прошлого года сообщалось, что инфраструктура тактической связи НАТО уязвима перед российской стратегией радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поэтому альянс намерен в будущем году искать способы защитить свои средства коммуникации.

В ноябре 2018 года в России началось серийное производство комплексов радиоэлектронной борьбы для крылатых ракет.

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Алина Назарова