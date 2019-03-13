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13.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Эксперт оценил идею создания европейского авианосца

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Источник изображения: Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

"Сам по себе авианосец для Европы – это оксюморон. Название емкое, красивое, громкое, но не имеющее большого смысла", - заявил газете ВЗГЛЯД офицер запаса Илья Стулов, комментируя идею создания совместного европейского авианосца, которую поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Идея Германии построить "еврокэрриер" вызвала в России лишь скепсис. По мнению офицера запаса, бывшего командира плавучего дока ПД-33, публициста Ильи Стулова, решение создать европейский авианосец не имеет значения по одной простой причине, что "Европу омывает Балтийское море –лужа, немножко Атлантики и Северный Ледовитый океан. В связи с этим авианосец имеет мало возможностей для маневра".

Эксперт отметил, что "с тем же успехом могли бы сделать, например, самый большой танк для Андорры, и подчеркнул, что авианосец – это не просто красивое и статусное название, а корабль, требующий очень широкого спектра обслуживания: и вспомогательные суда, которые везут за ним топливо, и бригаду для обеспечения его охраны.

Стулов напомнил, что "еще со времен тридцатилетней давности мы всегда со скепсисом смотрели на штампуемые американцами авианосцы".

"Так как по большому счету авианосец – аэродром на море, и водоизмещение любого корабля ограничено, то ставить на него большое вооружение, которое могло бы его защищать, просто нерентабельно", – добавил эксперт. Надо выбирать: или комфорт для взлета и посадки самолетов или многофункциональность.

"Что такое авианосец для Европы, честно говоря, я слабо себе представляю. Возможно, госпожа Меркель отнеслась к этому решению не как канцлер, а как женщина, которая выбирает машину по цвету. Вот нравится розовенькая и неважно, это "Мерседес" или "Запорожец", розовенькую и возьмем", –сыронизировал Стулов, еще раз подчеркнув, что "сам по себе авианосец для Европы – это оксюморон. Название емкое, красивое, громкое, но не имеющее большого смысла".

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею нового лидера Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании совместного европейского авианосца. По ее словам, "правильно и хорошо", что у Европы есть возможности для создания совместного авианосца.


Анна Кукушкина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Андорра
Германия
Россия
США
Проекты
Авианосец
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