В Сети высмеяли учения украинских моряков в Азовском море

Пользователи соцсетей высмеяли прошедшие 11 марта в Азовском море учения буксира Военно-морских сил Украины "Корец".

В пресс-центре штаба Операции объединенных сил Украины заявили о плановом выходе буксира в море в рамках учений. При этом "Корец", по утверждению пресс-центра, сопровождали три корабля погранслужбы ФСБ России. На кадрах в YouTube можно увидеть, как украинские моряки метают гранаты за борт и упражняются в стрельбе из стрелкового оружия.

В Сети сравнили учения с действиями браконьеров и назвали происходящее "клоунадой".

"На рыбалку рыбу глушить?" – задался вопросом Андрей Харитонов.

"Руки чешутся ввести военное положение перед выборами?" – поинтересовался пользователь Andrii Viktorovich.

"Буксир? Эта клоунада переходит все разумные пределы! А что они там, на буксире, отрабатывали – стрельбу из луков, метание арканов и абордажных крюков? Или это морское представление цирка-шапито?" – предположил Иван Пересветов.

"Катерок ржавый, как жестянка! Какие он задачи может отрабатывать?" – отметил пользователь Vasya Sizov, передает РИА "Новости".

"Какое на буксире может быть вооружение? Не иначе МБР (межконтинентальная баллистическая ракета)", – сыронизировал Влад Коваленко.

Ранее в соцсетях высмеяли сообщение о двух списанных американских катерах, которые "не могут доплыть" до Украины.

Алина Назарова