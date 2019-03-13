США планируют увеличить размер военной помощи Украине и Грузии

ЦАМТО, 12 марта. США планируют увеличить финансирование программ по оказанию военной помощи зарубежным странам, включая Украину и Грузию. Такой пункт содержится в проекте бюджета Госдепартамента на 2020 ф.г., который начинается 1 октября.

Как передает "РИА Новости", согласно опубликованным данным, на программу обучения и подготовки армий зарубежных стран планируется выделить 100 млн. долл. – на 5 млн. больше, чем годом ранее. Из этой суммы 26,4 млн. долл. будут потрачены на страны Европы и Евразии, поскольку это необходимо для противодействия "влиянию и агрессии России" (эта устойчивая формулировка используется в проекте бюджета многократно по самым разным программам).

Среди получателей этой помощи – Украина, Грузия, Болгария, Польша, Румыния и Турция, отмечает агентство.

Вторая программа ("Финансирование зарубежных военных") гораздо крупнее: в администрации запрашивают на нее более 5,3 млрд. долл. – на 23,9 млн. больше, чем было годом ранее.

В Европе эту помощь будут получать, в первую очередь, Украина, Грузия, Эстония, Латвия и Литва. Всего на страны Европы и Евразии планируется выделить 75 млн. долл., а странам Ближнего Востока и Северной Африки – более 5 млрд. (на противодействие террористическим группировкам и Ирану). Отмечается, что часть средств может быть использована для помощи странам, которые модернизируют свои армии и отказываются от российской военной техники и вооружения.

Как сообщили ранее в Госдепартаменте, всего на программы противодействия России планируется выделить 661 млн. долл., передает "РИА Новости".