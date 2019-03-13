Убивать есть чем - начальник вооружения ВСУ

Общий уровень обеспечения ВСУ оружием и техникой составляет 85%, заявил начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов на брифинге, сообщило издание Liga.net.

Боевики, участвующие в карательной операции против Донбасса, обеспечены всем необходимым на 99%, отметил он.

С 2014 года в ВСУ сформированы 16 новых боевых бригад, которым было передано более 10 тыс. единиц техники. За пять лет отремонтировали 5700 единиц вооружения и техники.

Шевцов добавил, что за последние пять лет США передали ВСУ более 400 единиц вооружения, более 9,5 тыс. различных устройств.

Одной из основных проблем ВСУ остаётся нехватка запчастей для техники, которые производятся в России. Прежде всего, речь идёт о запчастях к авиационной технике.