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13.03.2019
Военно-промышленный курьер

"ОДК-Сатурн" в 2018 году увеличило объем производства на 23%

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Источник изображения: vpk-news.ru

Объем производства компании "ОДК-Сатурн" по итогам работы в 2018 году достиг 42,1 млрд рублей, что на 23,2% превышает показатель предыдущего года, сообщила пресс-служба предприятия.

При этом объём прибыли от продаж составил 8,8 млрд рублей, чистой прибыли  - 3,1 млрд рублей.

ПАО "ОДК-Сатурн" - двигателестроительное предприятие, разработчик и производитель газотурбинных двигателей для гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. Входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию.

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