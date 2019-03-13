"ОДК-Сатурн" в 2018 году увеличило объем производства на 23%

Объем производства компании "ОДК-Сатурн" по итогам работы в 2018 году достиг 42,1 млрд рублей, что на 23,2% превышает показатель предыдущего года, сообщила пресс-служба предприятия.

При этом объём прибыли от продаж составил 8,8 млрд рублей, чистой прибыли - 3,1 млрд рублей.

ПАО "ОДК-Сатурн" - двигателестроительное предприятие, разработчик и производитель газотурбинных двигателей для гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. Входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию.