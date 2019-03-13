Эстонская фирма впервые получила лицензию на производство мин

Эстонская фирма Nitrotol, выросшая на основе предприятия Eesti Arsenal, получила лицензию на производство на территории страны боеприпасов, содержащих взрывчатое вещество.

Это первая в современной Эстонии компания, получившая такое право, сообщает портал err.ee.

Государственные департамент защиты прав потребителей и департамент технического надзора выдали Nitrotol лицензию на производство противопехотных мин M-14. Срок действия лицензии — до 2024 года. Эстонские предприятия и раньше выпускали боеприпасы и оружие, но до изменения в прошлом году "Закона об оружии" их конечная сборка могла осуществляться только за пределами страны.

По словам чиновника Маркко Лепикулта, отвечающего в министерстве обороны за выдачу госзаказов, планов наладить на территории Эстонии производства патронов пока нет. "У продукции предприятия должен быть и экспортный потенциал. Если смогут продавать свою продукцию за пределами Эстонии, то проблемы нет, и можно в ближайшем будущем начать выпускать здесь боеприпасы для ручного огнестрельного оружия", - сказал Лепикулт.

Впрочем, в Nitrotol в возможность организовать такое производство не верят. "Это была бы совершенно безнадежная затея. Зачем? Патроны для автоматов выпускают заводы, которые могут за одно утро закрыть все потребности Эстонии", - сказал член правления предприятия Йенс Хауг. Он напомнил, что ручное огнестрельное оружие в Эстонии выпускается и пользуется спросом - но только в виде штучных экземпляров для гражданского рынка. Часть продукции Nitrotol экспортируется, однако список клиентов предприятия засекречен.