В Швеции назвали Россию "проигравшей сверхдержавой"

Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что Россия не может "идти в ногу с развитием военных технологий Запада". По его словам, в стране якобы используется оставшийся после распада СССР технологический задел для внедрения средств радиоэлектронной борьбы.

"Таким образом они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего", — цитируют слова Кьеллена на сайте института.

Он также добавил, что потенциал России в ближайшее время "исчерпается".

"Скорее всего, Россия будет продолжать идти тем же путем, но вовсе не с такими же темпами развития, как в течение последних десяти лет", — добавил он.

7 марта в Швеции оценили военный потенциал российских "Искандеров". По словам военного эксперта Робина Хэггблума, это гораздо больше, чем баллистическая ракета, так как не все характеристики комплексов известны из-за военной тайны.

11 марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что оснащенность российской армии современными вооружениями за последние шесть лет возросла в 3,8 раза до 61,5%. По его словам, к 2020 году этот показатель должен достигнуть 70%. В процентном соотношении по видам и родам войск этот показатель сегодня распределился следующим образом: стратегические ядерные силы — 82%, Сухопутные войска — 48,3%, Воздушно-космические силы (ВКС) — 74%, Военно-морской флот (ВМФ) — 62,3%, Воздушно-десантные войска (ВДВ) — 63,7%.