Первыми не ударим: Россия успокоила США

Посол в США Антонов назвал условие применения Россией ядерного оружия

Россия никогда не будет применять ядерное оружие в региональных конфликтах, заявил посол России в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, Москва не может нанести ядерный удар первой. Условия применения ядерного оружия четко прописаны в военной доктрине РФ - только если есть угроза существованию России и произошла атака на страну. Антонов подчеркнул, что США для России соперником не являются.

Россия никогда не применит ядерное оружие для предотвращения региональных конфликтов. Об этом посол России в США Анатолий Антонов заявил в ходе своего выступления на конференции в фонде Карнеги в Вашингтоне, передает ФАН.

"В нашей военной доктрине четко сказано, когда и при каких обстоятельствах мы можем использовать ядерное оружие: если произведена атака против Российской Федерации, существует угроза существованию страны", - подчеркнул дипломат.

По словам Антонова, Москва никогда и ни при каких условиях не нанесет ядерный удар первой. Кроме того, посол отметил, что США для России не соперник, а партнер. "Уже вам решать, кем мы являемся для вас", - подчеркнул он.

О том, что Россия не будет наносить превентивный ядерный удар заявлял неоднократно президент России Владимир Путин. В конце октября прошлого года российский лидер заявил на съезде дискуссионного клуба "Валдай", что применение ядерного оружия Москвой возможно только в качестве ответного удара, передает НСН.

"Речь шла о том, что готовы ли мы, готов ли я использовать имеющееся в нашем распоряжении оружие, в том числе оружие массового уничтожения, для защиты своих интересов. Я напомню, что говорил - а я говорил - что в нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара. Наша концепция - это ответ на встречный удар", - заявил российский лидер. По словам президента, если агрессор первым решится начать подобную "перестрелку", то "неизбежно будет уничтожен".

Путин подчеркнул, что возмездие неизбежно.

"Мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", - заверил президент.

В марте 2019 года американское издание American Thinker опубликовало результаты военных игр RAND Corporation. После симуляции возможной войны между Россией, США и Китаем, эксперты пришли к выводу, что американцы понесут огромные потери.

По словам аналитика RAND Дэвида Очманека, в последние несколько лет в качестве условного противника для Штатов рассматривают объединенную военную группировку России и Китая. По данным симуляции, ежегодные расходы Вашингтона на оборону в размере $700 млрд "не помогут избежать гигантских людских потерь". Эксперты убеждены, что в результате войны с Россией и КНР сухопутные авиабазы и авианосные морские группировки США будут серьезно потрепаны. Теперь у РФ и Китая есть множество ракет - высокоточных и гиперзвуковых, и большинство новейших истребителей F-35 "даже не успеют подняться в воздух".

Пентагону рекомендуют сделать ставку на инновационные виды вооружений - лазеры, рельсовые пушки и баллистические ракеты. По мнению экспертов, это единственный способ дать внятный ответ "растущей угрозе" со стороны России и Китая.

В январе 2019 года отставной генерал-майор США Говард Томпсон в своей статье для The Hill написал, что гиперзвуковое оружие, разработанное в России и Китае, позволяет его владельцам достичь "эффекта четвертого измерения", сводя время для принятия стратегического решения противником до минимума.

"Фактически Россия и Китай уже обладают гиперзвуковым оружием, превосходящим разработки Америки в этой сфере", - отметил Томпсон.

По его словам, США не могут ничего противопоставить этому оружию, а гиперзвуковые системы вроде российского "Авангарда", создавались специально для преодоления американской системы противоракетной обороны (ПРО). Суровая реальность, добавляет Томпсон, сводится к тому, что склад ума американских стратегов не учитывает возможностей гиперзвуковых ракет.

"Авангард" является более совершенным оружием, чем любой американский гиперзвуковой аналог, пишет The Washington Examiner. Хотя системы наведения на цель у американцев более современные, в остальном российская ракета мощнее. Перехватить "Авангард" Вооруженные силы США тоже пока не способны.

1 марта 2018 года президент России Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию РФ представил разработки новейших российских вооружений. Президент, в частности, рассказал об испытаниях новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" с планирующим крылатым блоком. Комплекс может двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью свыше 20 махов (около 24,5 тыс. км/ч). Во время движения к цели "Авангард" осуществляет глубокое - как боковое, так и по высоте - маневрирование, что делает его неуязвимым для систем ПРО и ПВО.

Иван Апулеев