Тихоокеанский флот усилили ракетным комплексом "Бастион"

Тихоокеанский флот в рамках программы перевооружения на современные образцы боевой техники получил новый дивизионный комплект подвижного берегового ракетного комплекса (ПБРК) "Бастион".

- Тяжелая техника, входящая в состав комплекта ПБРК доставлена морским транспортом в Петропавловск-Камчатский, - сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В сопровождении спецмашин военной автоинспекции и ГИБДД "Бастион" доставили в расположение берегового ракетного соединения Войск и сил на Северо-востоке России.

Справка "РГ"

"Бастион" предназначен для уничтожения надводных кораблей десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных целей при сильном огневом и радиоэлектронном противодействии.

Юлия Гарднер