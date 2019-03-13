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13.03.2019
Военное обозрение

В Китае бомбардировщик Xian H-6K назвали "Богом войны"

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Китайские СМИ опубликовали данные о том, что личный состав из числа представителей военно-воздушной академии Харбина был задействован в специальных учениях на бомбардировщиках Xian H-6 (модификация H-6K). В материалах средств массовой информации КНР сообщается, что лётчики отрабатывали полёты на малых высотах с последующим заходом на "неядерное бомбометание".

Источник изображения: sina.com.cn

Речь идёт о самолёте, базовой моделью для которого стал советский Ту-16. При этом H-6K – одна из последних версий бомбардировщика, оснащённая двигателями Д-30КП-2. Боевая нагрузка (а он способен нести и ядерное оружие) этого китайского самолёта составляет около 12 тонн. Боевой радиус H-6K - около 3 тыс. км. На вооружение ВВС НОАК бомбардировщик Xian H-6K приняли около 8 лет назад.

Примечательно то, в каких красках китайские СМИ описывают не только сами учения с применением бомбардировочной авиации, но и непосредственно самолёт H-6K. Портал SINA публикует фотографии китайского самолёта и пишет о том, что его можно называть "Богом войны".

Весьма серьёзное определение для такого самолёта. Однако СМИ и в нашей стране нередко дают аналогичного вида характеристики для отдельных типов не самых современных отечественных вооружений.

В СМИ КНР напоминают, что в активе НОАК на сегодняшний день есть и военно-морская версия этого бомбардировщика. Речь идёт о Xian H-6J с возможностями запуска противокорабельных ракет. Работает китайская авиастроительная промышленность над созданием модификации H-6N, которая могла бы стать носителем противокорабельной ракеты воздушного базирования DF-21D (DF-21DA). Однако информации о том, что такая модификация ракеты уже готова, в СМИ Китая не публикуется.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
DF-21
Xian H-6
Д-30КП
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
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