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13.03.2019
Российская газета

"Прошить" бронетехнику: в России появятся гиперзвуковые патроны

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Источник изображения: wikipedia.org

В России ведется разработка новых гиперзвуковых патронов, которые смогут поразить противника на расстоянии более шести километров. Но это не единственное преимущество таких боеприпасов.

Как сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Владислава Лобаева, который является конструктором сверхдальней винтовки СЛВК-14С "Сумрак", они также позволяют с дальних дистанций пробивать бронетехнику противника.

Конструктор отметил, что существующее нарезное оружие уже практически исчерпало свой потенциал в сфере внешней баллистики. Чтобы выстрелить, например, на расстояние 6000 метров, уже необходим боеприпас, который действует на новых принципах.

Владислав Лобаев подчеркнул, что разрабатываемые в России гиперзвуковые патроны обладают уникальными характеристиками. Они способны "обнулить" индивидуальные средства защиты. "Также там не будет вопросов пробиваемости легкой бронетехники даже с больших дистанций", - рассказал конструктор.

В октябре 2017 года сообщалось о том, что российские оружейники с помощью снайперской винтовки СВЛК-14С "Сумрак" установили новый мировой рекорд по дальности и точности поражения цели.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СВЛК-14С
Проекты
ГЗЛА
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