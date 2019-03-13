В Индии заявили, что при ударе по лагерю боевиков погибли военные Пакистана

Индийское военное командование определилось с окончательным числом убитых террористов в результате бомбардировки тренировочного лагеря в Балакоте. По заявлению Нью-Дели, именно в этом лагере проходили тренировки боевики группировки "Джейш-и-Мохаммад", которые ранее осуществили теракт в отношении индийских полицейских.

Источник изображения: Airliners.net/Ангад Сингх

Изначально в СМИ Индии было заявлено об уничтожении "300 или 400 террористов", теперь и в пресс-службе ВВС страны используют обтекаемую формулировку "более 200".

При этом заявлено, что индийская разведка за несколько дней до авиаудара по Балакоту выявила наличие в лагере 263 боевиков, а также присутствие пакистанских военнослужащих. Так, заявлено, что в лагере среди прочих находились 18 полевых командиров, и "все они были уничтожены".

В индийских СМИ со ссылкой на командование ВВС страны говорится о том, что в ходе бомбардировки тренировочного лагеря боевиков погибли и четверо представителей вооружённых сил Пакистана. При этом никаких доказательств этого заявления не приводится.

В самом Пакистане ранее отметили, что никаких террористов на территории, указанной Индией, не было, и что авиабомбы ВВС Индии упали в лесистой местности. Были продемонстрированы и спутниковые снимки, где инфраструктура Балакота показана неповреждённой.

В Индии на этот ответили тем, что использовавшиеся при налёте авиабомбы SPICE-2000 "не обязательно разрушают здания полностью, они поражают то, что находится внутри". Далее было заявлено о наличии у ВВС Индии собственных снимков результатов бомбардировки, однако пока эти снимки не обнародованы.

Индийские СМИ сообщают, что спецслужбы Пакистана "заглушили" мобильную связь и Интернет в районе Балакота с той целью, что "местные жители не смогли опубликовать снимки разрушений и погибших боевиков и военнослужащих в Сети".

Из публикации в газете Financial Express:

Тела были захоронены в реке Кунхар. Те, кто выжил в результате нападения, были доставлены к границе Вазиристана и Афганистана.