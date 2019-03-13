Проект бюджета США предусматривает увеличение расходов на оборону в 2020 году до 750 млрд. долл.

ЦАМТО, 12 марта. На сайте Белого дома опубликован проект государственного бюджета США на 2020 ф.г. В документе стратегическое соперничество с Россией и Китаем обозначено как приоритетное направление, отмечает "РИА Новости".

"Бюджет укрепляет готовность и ударные возможности вооруженных сил, уделяя приоритетное внимание стратегическому соперничеству с Китаем и Россией", – говорится в проекте документа.

Он также предполагает выделение средств на сдерживание Северной Кореи и Ирана и противодействие им.

Расходы на оборону планируется увеличить на 5%, до 750 млрд. долл.

Как сообщает "РИА Новости", проект бюджета предполагает выделение 500 млн. долл. на помощь другим странам в противодействии российскому влиянию.

Проект предусматривает ускорение закупки беспилотных подводных аппаратов, приобретение двух больших экспериментальных беспилотных надводных кораблей и 12 боевых кораблей.

Кроме прочего, речь идет о трех ракетных эсминцах, трех быстроходных ударных подводных лодках и первом ракетном фрегате нового класса.

"Бюджет также поддерживает последние инновационные контракты ВМФ на поставку ядерных авианосцев", – цитирует "РИА Новости" проект документа.

На инфраструктуру предполагается направить 200 млрд. долл.

По словам представителя администрации, финансирование некоторых программ, которые в Белом доме посчитали "неэффективными", сократят на пять процентов.

Так, на 14 млрд. долл. будет сокращено финансирование зарубежных программ: речь идет о 25 программах, включая программы студенческого обмена.

Администрация предлагает выделить 156 млн. долл. на кибербезопасность в энергоотрасли.

В бюджете Минэнерго также провозглашается "эра энергетического господства" через поддержку прорывных технологий и инноваций в области добычи нефти, газа, угля, в ядерной энергетике и сфере возобновляемых источников электроэнергии.

Всего администрация Трампа запрашивает в рамках бюджета Минэнерго 31,7 млрд. долл., что на 11% больше по сравнению с 2019 годом, передает "РИА Новости".