Проект бюджета США на 2020 ф.г. предполагает финансирование создания космических сил

"Звезду смерти" в Пентагоне придумали задолго до Джорджа Лукаса, но именно сейчас звездные войны перестают быть фантастикой.

ЦАМТО, 12 марта. Президентский проект бюджета США на 2020 ф.г. предусматривает финансирование создания космических сил США, однако сумма не называется, сообщает "РИА Новости".

Как напоминает агентство, в феврале Трамп поручил Пентагону разработать юридическое обоснование создания шестого рода войск – космического, который с разрешения конгресса должен быть создан под эгидой министерства ВВС (структурная часть американского минобороны). Сообщалось, что в будущем планируется создать для космических сил отдельное ведомство.

"Бюджет поддерживает создание космических сил в качестве шестого рода войск в США", – говорится в опубликованном 11 марта президентском проекте бюджета на 2020 финансовый год.

Согласно проекту, который до утверждения будет обсуждаться конгрессом и может претерпеть изменения, бюджет оборонного ведомства США в 2020 году предусмотрен в размере 750 млрд. долл., что на 5% больше 2019 года.

"Впервые за 70 лет министерство обороны создаст новое подразделение для организации, подготовки и снабжения сил обороны для защиты национальных интересов Америки в четвертом типе пространства (космосе)", – говорится в опубликованном Белым домом проекте.

Финансирование, объем которого не оговаривается, должно обеспечить создание космических сил в рамках министерства ВВС США. В документе поясняется, что на первом этапе будет осуществлено отделение уже существующих космических сил от других оборонных возможностей, затем "в течение последующих нескольких лет они будут ответственно и целенаправленно наращиваться для ответа на растущие угрозы и поддержания стратегической стабильности", – передает "РИА Новости".