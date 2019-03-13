Войти
13.03.2019
ЦАМТО

Проект бюджета США на 2020 ф.г. предполагает финансирование создания космических сил

359
0
0
Звезда смерти
"Звезду смерти" в Пентагоне придумали задолго до Джорджа Лукаса, но именно сейчас звездные войны перестают быть фантастикой.
Источник изображения: "Star Wars: Battlefront", Electronic Arts

ЦАМТО, 12 марта. Президентский проект бюджета США на 2020 ф.г. предусматривает финансирование создания космических сил США, однако сумма не называется, сообщает "РИА Новости".

Как напоминает агентство, в феврале Трамп поручил Пентагону разработать юридическое обоснование создания шестого рода войск – космического, который с разрешения конгресса должен быть создан под эгидой министерства ВВС (структурная часть американского минобороны). Сообщалось, что в будущем планируется создать для космических сил отдельное ведомство.

"Бюджет поддерживает создание космических сил в качестве шестого рода войск в США", – говорится в опубликованном 11 марта президентском проекте бюджета на 2020 финансовый год.

Согласно проекту, который до утверждения будет обсуждаться конгрессом и может претерпеть изменения, бюджет оборонного ведомства США в 2020 году предусмотрен в размере 750 млрд. долл., что на 5% больше 2019 года.

"Впервые за 70 лет министерство обороны создаст новое подразделение для организации, подготовки и снабжения сил обороны для защиты национальных интересов Америки в четвертом типе пространства (космосе)", – говорится в опубликованном Белым домом проекте.

Финансирование, объем которого не оговаривается, должно обеспечить создание космических сил в рамках министерства ВВС США. В документе поясняется, что на первом этапе будет осуществлено отделение уже существующих космических сил от других оборонных возможностей, затем "в течение последующих нескольких лет они будут ответственно и целенаправленно наращиваться для ответа на растущие угрозы и поддержания стратегической стабильности", – передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
2020-й год
Похожие новости
01.06.2018
Дроны как предчувствие
15.03.2016
Интервью Сергея Чемезова газете "The Wall Street Journal"
09.03.2016
Флот США получит супермогилу за $ 15 миллиардов
17.01.2014
Промышленная кооперация с Россией сулит николаевским судостроителям $4 миллиарда
25.07.2011
Иран готов запустить на орбиту не только обезьяну
06.07.2009
Китайская система глобальной спутниковой навигации "Бэйдоу" к 2011 году будет насчитывать 12 спутников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.03 12:53
  • 8
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 13.03 12:50
  • 12
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 13.03 12:41
  • 23
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 13.03 12:18
  • 5
Шойгу рассказал о планах России после приостановки ДРСМД
  • 13.03 11:47
  • 1
Эстонская разведка "обнаружила" опасность российских газопроводов
  • 13.03 11:44
  • 3
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 11:14
  • 18
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 11:03
  • 3
Россию назвали "проигравшей военной сверхдержавой"
  • 13.03 10:48
  • 5
Анонсированы пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с новейшего фрегата ВМФ России
  • 13.03 08:50
  • 1
Канцлер Германии поддержала идею создания европейского авианосца
  • 13.03 08:37
  • 9
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 13.03 08:33
  • 19
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 13.03 08:26
  • 8
На трассе во Владивостоке перевернулся "Панцирь-С1"
  • 13.03 07:56
  • 37
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 13.03 06:56
  • 1
Роскосмос показал новейший ракетный двигатель МВ-171МВ