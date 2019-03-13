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13.03.2019
ЦАМТО

Четыре компании предлагают свои ББМ для замены БТР M-113AS4 ВС Австралии

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Источник изображения: Фото: australiandefence.com.au

ЦАМТО, 12 марта. В общей сложности четыре компании направили свои предложения Минобороны Австралии в ответ на запрос об участии в тендере на поставку в рамках проекта Land-400 Phase-3 боевых бронированных машин, предназначенных для замены БТР M-113AS4.

По информации Jane's Defence Weekly, в число претендентов вошли Rheinmetall Defence с БМП "Линкс", оснащенной башней "Ланс" (Lance), General Dynamics Land Systems (GDLS) с бронетранспортером "Аякс", южнокорейская Hanwha Group с БМП AS21 "Редбак" и BAE Systems с БМП CV-90. Все четыре машины являются гусеничными.

Как сообщал ЦАМТО, целью реализации Проекта Land-400 является поставка СВ Австралии различных боевых бронированных машин следующего поколения с огневой мощью, защитой и маневренностью, позволяющими эффективно противостоять перспективным угрозам на поле боя. 24 августа 2018 года Министерство обороны Австралии объявило тендер на закупку в рамках проекта Land-400 Phase-3 ББМ, предназначенных для замены поставленных в середине 1960-х гг. бронетранспортеров M-113AS4. Как предполагается, в ходе 3-й фазы будут приобретены до 450 современных боевых машин пехоты (IFV) и 17 инженерных машин разграждения (Manoeuvre Support Vehicle). Общая стоимость реализации проекта Land-400 Phase-3 оценивается в сумму 10-15 млрд. австр. долл. (7-10,5 млрд. долл. США).

Претенденты представили свои предложения МО Австралии к 1 марта 2019 года. Несмотря на то, что каждая заявка будет рассматриваться с точки зрения наилучшего соотношения цены и качества, в запросе перечислены только три основных требования. В их числе: возможность перевозки 6 пехотинцев, обеспечение стратегического развертывания с применением УДК класса "Канберра" ВМС Австралии и самолетов ВТА C-17A "Глоубмастер-3" ВВС страны.

В запросе также указано, что МО Австралии намерено оценить опционы, которые позволят сократить затраты на приобретение и поддержку. Так, существенная доля снижения затрат может быть получена за счет унификации с ББМ, заказанными в рамках проекта Land-400 Phase-2. Напомним, что контракт на поставку 211 ББМ "Боксер" в рамках проекта Land-400 Phase-2 был подписан в августе 2018 года с компанией Rheinmetall. Техника будет поставлена в период с 2019 по 2026 гг.

Тщательную оценку претендентов планируется завершить в период до третьего квартала 2019 года. По ее результатам будет составлен "короткий" список финалистов, которым будет предоставлено 12 месяцев для подготовки к проведению ходовых испытаний. Тестирование техники планируется завершить к концу 2021 года. Последние тесты и выбор предпочтительного участника тендера предполагается провести в 2022 году, а начальная готовность техники к боевому применению должна быть достигнута в 2024-2025 гг.

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Страны
Австpалия
Южная Корея
Компании
BAE Systems
General Dynamics
Rheinmetall
Проекты
CV-90
Land 400
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