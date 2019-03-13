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13.03.2019
ЦАМТО

В Военной академии РВСН имени Петра Великого прошло заседание Ученого совета

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Образцы баллистических ракет первого поколения в учебно-научном центре Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого
Образцы баллистических ракет первого поколения в учебно-научном центре Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

ЦАМТО, 12 марта. В Военной академии РВСН имени Петра Великого 11 марта прошло заседание Ученого совета.

В соответствии с повесткой дня были рассмотрены вопросы научной работы и подготовки научно-педагогических кадров, задачи командования, профессорско-преподавательского и научного состава по совершенствованию научных исследований и поддержанию научного потенциала.

С докладом выступил начальник отдела организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров, кандидат технических наук, подполковник Иван Глинский.

Ученый совет отметил, что плановые задачи и оперативные задания в области научной деятельности и подготовки научно-педагогических кадров были выполнены. Сохранен значительный вклад академии в решение вопросов поддержания боевой готовности Ракетных войск стратегического назначения на основе современных технологий, форм и способов применения воинских частей, теории и практики военного профессионального образования.

В 2018 году была продолжена активная работа по подготовке военно-исторического труда "Двести лет в строю" и других военно-исторических изданий, приуроченных к 60-летию РВСН и 200-летию академии. В настоящее время в академии и филиале активно работают 31 военно-научная школа, 23 из них имеют высший уровень развития. Ряд научных работ постоянного и переменного составов академии отмечен премиями и поощрениями по итогам конкурсов Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе мероприятия обсуждались основные итоги научной деятельности научно-исследовательского центра в 2018 году и задачи по совершенствованию базы для проведения научных исследований на 2019 год, а также конкурсные списки на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава и педагогических работников, списки кандидатов к присвоению ученых и почетных званий, другие вопросы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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