В 2019 году в ВДВ спланирована поставка более 300 новейших образцов вооружения и военной техники
ЦАМТО, 12 марта. Для нужд ВДВ спланирована поставка основных образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе, более 90 ед. современных боевых машин десанта БМД-4М и многоцелевых десантных бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка".
Выполнение заданий государственного оборонного заказа позволит к исходу 2019 года довести уровень современной техники и вооружения в войсках ВДВ до 67,9 %.
Кроме того, в интересах комплектования подразделений новыми образцами техники связи, в соединения и части спланирована поставка в объеме до 500 ед. новых образцов аппаратуры спутниковой навигации.
Одновременно с разработками новых перспективных образцов военной техники, осуществляется и модернизация состоящих на вооружении образцов, имеющих для этого необходимый потенциал, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск.
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