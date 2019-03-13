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13.03.2019
ЦАМТО

В 2019 году в ВДВ спланирована поставка более 300 новейших образцов вооружения и военной техники

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Машины на базе десантного бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка"
Машины на базе десантного бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка" из состава комплекта средств автоматизации войсковой ПВО "Барнаул-Т" в составе 1-го гвардейского зенитно-ракетного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии Воздушно-десантных войск Российской Федерации, декабрь 2018 года.
Источник изображения: Министерство обороны России

ЦАМТО, 12 марта. Для нужд ВДВ спланирована поставка основных образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе, более 90 ед. современных боевых машин десанта БМД-4М и многоцелевых десантных бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка".

Выполнение заданий государственного оборонного заказа позволит к исходу 2019 года довести уровень современной техники и вооружения в войсках ВДВ до 67,9 %.

Кроме того, в интересах комплектования подразделений новыми образцами техники связи, в соединения и части спланирована поставка в объеме до 500 ед. новых образцов аппаратуры спутниковой навигации.

Одновременно с разработками новых перспективных образцов военной техники, осуществляется и модернизация состоящих на вооружении образцов, имеющих для этого необходимый потенциал, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск.

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Проекты
Гособоронзаказ
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