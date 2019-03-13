Томские ученые разработали методику численного тестирования защиты спутников

Методика позволяет проводить намного более дешевые и быстрые эксперименты по защите от космического мусора, чем натурные испытания

ТОМСК, 12 марта. /ТАСС/. Сотрудники НИИ прикладной математики и механики Томского государственного университета (ТГУ) разработали методику по созданию моделей для тестирования защитных конструкций спутников и космических аппаратов при воздействии космического мусора. Эти модели позволят проводить нужные эксперименты "на бумаге", что намного дешевле и быстрее, чем натурные испытания, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

По данным пресс-службы, частицы космического мусора даже малого диаметра (1-2 мм) представляют серьезную опасность для космических аппаратов. Двигаясь со скоростями свыше 5 км/с, они способны пробить корпус космического аппарата или спутника и вывести из строя их аппаратуру. Для повышения прочности космолетов создаются новые слоистые и композитные материалы, разрабатываются современные защитные конструкции.

"Ученые (ТГУ) разработали численные методики, которые позволяют тестировать защитные конструкции (сетки, экраны) и материалы (алюминий, керамику и другие), варьируя при этом скорость столкновения, нагрузку на преграду и т.д. Созданные модели деформирования и разрушения материалов позволяют проводить численные эксперименты, которые намного дешевле и быстрее, чем натурные испытания. Созданный задел перспективен для создания автоматизированной системы инженерных расчетов, позволяющей моделировать взрыв, соударение и иные ситуации высокоинтенсивного воздействия на материалы и конструкции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже была проведена серия экспериментов с использованием легкогазовой баллистической пушки, позволяющей ускорять частицы до космических скоростей. В ходе эксперимента была подтверждена точность теоретических моделей и численных расчетов, получены новые данные о воздействии "ударников" на разные преграды, в том числе на стекла иллюминаторов и их защитные покрытия.

"Это важно с точки зрения сохранения прозрачности иллюминаторов и оптических приборов, которые также подвергаются ударам микрометеороидов и космической пыли. <...> Сведения помогут создавать новые легкие и прочные материалы и конструкции для защиты космических аппаратов", - отмечает пресс-служба.