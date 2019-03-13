Запуск космического грузовика "Прогресс" застрахуют на 3,5 млрд рублей

Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, начальная цена контракта – 231,4 млн рублей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Центр эксплуатации объектов наземной и космической инфраструктуры" (ФГУП "ЦЭНКИ") объявил конкурс на страхование рисков при запуске ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-11" и его стыковке с Международной космической станцией. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Страховая сумма по контракту установлена в размере 3,587 млрд рублей, начальная (максимальная) цена контракта - 231,4 млн рублей.

Выгодоприобретатель по договору - Роскосмос.

Как сообщалось ранее, запуск "Прогресса" запланирован на 4 апреля.