JAXA и Toyota представили концепт пилотируемого лунохода

В компании Toyota сообщили, что космонавты смогут находиться внутри транспортного средства и управлять им без использования скафандров

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и автомобильный концерн Toyota совместно разрабатывают пилотируемый луноход для исследования поверхности Луны. Об этом компании объявили во вторник на проходящем в Токио Международном симпозиуме космических исследований.

Участникам симпозиума показали небольшой CG-ролик, в котором продемонстрировали концепт совместно разрабатываемого пилотируемого лунохода. Шестиколесное транспортное средство с установленными по бокам солнечными батареями будет иметь размер 6 м х 5,2 м х 3,8 м, а площадь внутреннего пространства лунохода составит примерно 13 кв. м с двумя посадочными местами.

По словам представителя компании Toyota, луноход будет обладать полной системой жизнеобеспечения. Космонавты смогут находиться внутри транспортного средства и управлять им без использования скафандров.

Отмечается, что батарея нового поколения, которая будет установлена в луноходе, позволит ему преодолевать расстояние в тысячу километров по поверхности Луны без подзарядки. В общей же сложности такая батарея позволит транспортному средству преодолеть расстояние в 10 тыс. км. О конкретных сроках завершения этой разработки на данный момент не сообщается. Представитель компании Toyota пошутил, что им так понравился дизайн лунохода, что они подумывают использовать его в следующей версии своего знаменитого внедорожника Land Cruiser.