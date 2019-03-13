Палубные Су-33 ТАВКР "Адмирал Кузнецов" пройдут модернизацию

Входящие в состав авиакрыла тяжелого авианесущего крейсера Северного флота "Адмирал Кузнецов" самолеты Су-33 будут модернизированы. Об этом сообщил ТК "Звезда" начальник морской авиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин.

Источник изображения: Минобороны РФ

По словам генерала, модернизация самолетов уже ведется, выполнен первый этап. В настоящее время идет подготовка к проведению второго, после которого будет увеличена мощность двигателя, улучшена системы обнаружения и т. д.

Прежде всего меняем "начинку" самолета, делая его более современным. После модернизации Су-33 станет по-настоящему многоцелевым

- заявил Кожин, добавив, что под модернизацию попали только те самолеты, которые еще не выработали свой ресурс.

В 2016 году сообщалось, что для модернизации Су-33 снова было начато производство двигателей "АЛ-31Ф серии 3". Также сообщалось об установке на самолеты специализированной вычислительной подсистемы СВП-24-33 "Гефест", которая позволит довести точность попадания обычных свободнопадающих бомб до уровня высокоточного оружия.

Су-33 (Су-27К) по кодификации НАТО - Flanker-D - советский/российский палубный истребитель четвёртого поколения, разработанный для ВМФ России в ОКБ Сухого под руководством Михаила Симонова.

Всего серийно построены 26 палубных истребителей Су-33. В Минобороны планируют, что после модернизации самолеты прослужат еще 10 лет.