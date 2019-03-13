Генсека НАТО пригласили выступить в конгрессе США

Вашингтон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси направила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу приглашение с предложением выступить перед обеими палатами конгресса в апреле.

"В критический для Соединенных Штатов, НАТО и Евросоюза момент конгресс США и народ Америки ждет Вашего послания дружбы и партнерства в то время, когда мы совместно работаем над укреплением нашего важного союза и выступаем за мирное будущее во всем мире", - говорится в приглашении Н.Пелоси, адресованном Й.Столтенбергу.

Н.Пелоси сообщила, что приглашение направлено от имени представителей обеих партий в конгрессе.

На 3-4 апреля в Вашингтоне запланирована встреча глав МИД стран-членов НАТО.

Как ранее сообщала газета The New York Times, президент Дональд Трамп в своем окружении вновь стал поднимать вопрос о выходе США из НАТО, поскольку не видит реального смысла в союзе с североатлантическим блоком.