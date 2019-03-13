Тихоокеанский флот усилен новыми береговыми ракетными комплексами

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Новый дивизионный комплект берегового ракетного комплекса "Бастион" поступил на Тихоокеанский флот, сообщили во вторник в пресс-службе флота.

"В соответствии с программой перевооружения на современные образцы боевой техники Тихоокеанский флот получил новый дивизионный комплект подвижного берегового ракетного комплекса "Бастион"", - говорится в сообщении.

По данным военных, техника, входящая в состав дивизионного комплекта, доставлена морским транспортом в Петропавловск-Камчатский, совершила марш в расположение берегового ракетного соединения войск и сил на северо-востоке России.

"Ранее это же ракетное соединение получило на вооружение дивизионный комплект берегового ракетного комплекса "Бал", - сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России (в том числе на Курилах). Как ожидается, в период до 2021 года российская армия ежегодно будет получать по четыре комплекса.

"Бастион" разработан НПО машиностроения в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс".

5 ноября 2016 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что "Бастионы" развернуты в Сирии, они способны поражать как морские, так и наземные цели. В тот же день Минобороны РФ опубликовало на канале YouTube кадры, на которых ракетой "Оникс" берегового комплекса "Бастион" было нанесен удар по наземной цели - складу вооружения и военной техники боевиков в Сирии.

Комплекс "Бал" принят на вооружение в 2008 году. Включается в состав сил береговой обороны, предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья. "Бал" оснащается противокорабельной ракетой Х-35 (3М24). Дальность поражения - 120 км с ракетой Х-35Э и с ракетой Х-35У - 260 км.