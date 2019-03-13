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13.03.2019
WarSpot

Координаты Warspot: авианесущий крейсер "Киев"

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Источник изображения: warspot.ru

В 1970 году советское правительство утвердило новый проект авианесущих противолодочных крейсеров — проект 1143 "Кречет". В их задачи входили противовоздушная оборона сопровождаемых кораблей, поиск и уничтожение как подводных лодок противника, так и его надводных сил, а также высадка морского десанта. На вооружении крейсера имели зенитно-ракетные комплексы "Шторм", 76-мм артиллерийские установки АК-726 и 30-мм АК-630, противокорабельные ракеты "Базальт" и ракетно-бомбовые установки РБУ-6000. На кораблях базировались палубные штурмовики Як-38 и вертолёты Ка-25 и Ка-27.

Первенцем проекта стал авианесущий крейсер "Киев", заложенный в 1970 году, через два года спущенный на воду, а в 1977 году принятый на вооружение советским военно-морским флотом. Длина крейсера составила 273 м, ширина полётной палубы — почти 50 м, а полное водоизмещение превышало 41 000 т. Экипаж насчитывал 1433 человека. За 14 лет эксплуатации корабль десять раз выходил на боевую службу в Средиземное море и Атлантику и восемь раз участвовал в различных учениях: "Запад-81", "Щит-82", "Атлантика-85" и других. В 1991 году "Киев" был отправлен в резерв, а через два года и вовсе выведен из состава флота, разоружён и продан за 1,6 млн долларов неустановленным лицам. В 1996 году крейсер приобрели китайцы, которые превратили некогда грозный боевой корабль в изюминку тематического авиационного парка "Бинхай" (Binhai Aircraft Park).

Авианесущий крейсер "Киев" в парке "Бинхай"

Специально для "Киева" был сооружён причал, с которого посетители попадают на палубу крейсера. С 2004 года на борту корабля работает музей. Здесь можно увидеть системы вооружения, самолёты и вертолёты, посмотреть на обстановку кают экипажа и боевых постов. В 2011 году "Киев" сменил профиль — теперь это роскошный отель со 148 номерами, оборудованными в каютах матросов. При этом владельцы гостиницы сохранили всю технику и образцы вооружения, и теперь детище советского флота совмещает функции музея и отеля.

Авианесущий крейсер "Киев".

Источник изображения: google.com/maps

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Оригинал публикации
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Страны
Китай
Украина
Продукция
АК-630 Ласка
Ка-27
РБУ-6000
Система наблюдения "Ратник"
Проекты
1143 Кречет
Военные учения
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