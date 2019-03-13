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13.03.2019
Военное обозрение

Канцлер Германии поддержала идею создания европейского авианосца

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Единые европейские ценности, как отметила федеральный канцлер Германии, должны быть едиными и в вопросе безопасности. С такими словами Ангела Меркель выступила в поддержку проекта создания общего для стран Европейского союза авианесущего боевого корабля.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Речь в первую очередь идёт о возможных совместных работах Германии и Франции по созданию авианосца. Эти же страны в ходе кооперации работают над созданием боевого самолёта, который мог бы в итоге стать основной частью авиакрыла будущего боевого корабля.

Предложение о создании "общеевропейского" авианосца озвучила Аннегрет Крамп-Карренбауэр, являющаяся главой ХДС (партия Христианско-демократический союз).

По словам политика, сменившего Меркель в главном партийном кресле, новый авианосец мог бы стать символом единения Европы в сфере безопасности.

Крамп-Карренбауэр:

Это стало бы большим шагом вперёд для Евросоюза с точки зрения вклада в глобальную безопасность.

Меркель, поддержав идею проекта, отметила, что на данном этапе всё же было бы целесообразнее сосредоточиться "на решении других вопросов".

Военные эксперты говорят о том, что само предложение по созданию авианосца для стран ЕС является "ростком" зерна сомнения европейцев относительно единства НАТО в нынешнем его виде. Ранее президент Франции Макрон высказался за создание единой европейской армии, которая бы существовала параллельно структурам НАТО. Это заявление Макрона вызвало раздражение у Вашингтона.

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Страны
Германия
США
Франция
Проекты
NATO
Авианосец
Евросоюз
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1 комментарий
№1
13.03.2019 08:50
Цитата, q
Меркель, поддержав идею проекта, отметила, что на данном этапе всё же было бы целесообразнее сосредоточиться "на решении других вопросов".
Да уж, поддержала так поддержала...
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