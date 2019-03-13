Анонсированы пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с новейшего фрегата ВМФ России
Морские испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" запланированы на конец 2019 года, пуски состоятся с новейшего фрегата ВМФ России "Адмирал Горшков" проекта 22350, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
По словам источника, в конце этого года "планируется начать испытания ракеты с морского носителя – головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", входящего в состав Северного флота", передает ТАСС.
Напомним, 20 февраля президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил, что новейшая российская гиперзвуковая ракета "Циркон" будет обладать скоростью свыше 9 махов и дальностью поражения более 1 тыс. км.
Отметим, по мнению западных экспертов, реальная скорость "Циркона" составляет 11 тыс. километров в час, что почти вдвое быстрее предполагаемого.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах России в разработке гиперзвукового оружия.
Антон Никитин
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нет у Циркона никакого ГПВРД?Это весьма вероятно. Покуда все доселе представленные образцы "гиперзвука", что "Кинжал", что "Авангард" - достигают своих скоростей на классической ракетной тяге.
По словам Герберта Ефремова (Герой Труда РФ и Герой Социалистического Труда, в настоящее время советник главы корпорации "НПО машиностроения" по науке):
даже в уже опробованных в разных странах прямоточных двигателях еще не удалось обеспечить устойчивое, надежное горение в камерах сгорания при движении на гиперзвуке. Будут ли эти проблемы решены в ближайшее время, пока непонятно. Известные в мире аппараты с прямоточными двигателями, как отечественные, так и американские, являются исключительно исследовательскими.С другой стороны, есть макет "Брамос-2"...
https://vpk.name/news/204219_massovogo_giperzvukovogo_oruzhiya_ne_stoit_ozhidat.html
А может быть Циркон по конструкции аналогичен перспективному американскому TBG -разгонная ракета и планирующий боевой блок и нет у Циркона никакого ГПВРД?А это принципиально?
Для меня главное, чтобы летел на заявленное расстояние и с заявленной скоростью.
А это принципиально?Ну, не очень. Просто Циркон с ГПВРД - было бы просто потрясающе, учитывая задачу какой сложности удалось решить.