Войти
13.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Анонсированы пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с новейшего фрегата ВМФ России

488
5
+3
Источник изображения: кадр из видео

Морские испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" запланированы на конец 2019 года, пуски состоятся с новейшего фрегата ВМФ России "Адмирал Горшков" проекта 22350, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, в конце этого года "планируется начать испытания ракеты с морского носителя – головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", входящего в состав Северного флота", передает ТАСС.

Напомним, 20 февраля президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил, что новейшая российская гиперзвуковая ракета "Циркон" будет обладать скоростью свыше 9 махов и дальностью поражения более 1 тыс. км.

Отметим, по мнению западных экспертов, реальная скорость "Циркона" составляет 11 тыс. километров в час, что почти вдвое быстрее предполагаемого.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах России в разработке гиперзвукового оружия.


Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22350
ГЗЛА
СФ
Похожие новости
13.03.2019
Раскрыты сроки первого пуска "Циркона" с корабля
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
28.02.2018
"Армату" — в серию. Какое перспективное оружие пойдет в войска до 2027 года
05.02.2018
Великий ремонт
5 комментариев
№1
13.03.2019 09:05
А может быть Циркон по конструкции аналогичен перспективному американскому TBG -разгонная ракета и планирующий боевой блок и нет у Циркона никакого ГПВРД?
0
Сообщить
№2
13.03.2019 09:15
Цитата, beka1 сообщ. №1
нет у Циркона никакого ГПВРД?
Это весьма вероятно. Покуда все доселе представленные образцы "гиперзвука", что "Кинжал", что "Авангард" - достигают своих скоростей на классической ракетной тяге.

По словам Герберта Ефремова (Герой Труда РФ и Герой Социалистического Труда, в настоящее время советник главы корпорации "НПО машиностроения" по науке):
Цитата
даже в уже опробованных в разных странах прямоточных двигателях еще не удалось обеспечить устойчивое, надежное горение в камерах сгорания при движении на гиперзвуке. Будут ли эти проблемы решены в ближайшее время, пока непонятно. Известные в мире аппараты с прямоточными двигателями, как отечественные, так и американские, являются исключительно исследовательскими.

https://vpk.name/news/204219_massovogo_giperzvukovogo_oruzhiya_ne_stoit_ozhidat.html
С другой стороны, есть макет "Брамос-2"...

0
Сообщить
№3
13.03.2019 09:21
Цитата, beka1 сообщ. №1
А может быть Циркон по конструкции аналогичен перспективному американскому TBG -разгонная ракета и планирующий боевой блок и нет у Циркона никакого ГПВРД?
А это принципиально?
Для меня главное, чтобы летел на заявленное расстояние и с заявленной скоростью.
0
Сообщить
№4
13.03.2019 10:41
Цитата, gerrfrost сообщ. №3
А это принципиально?
Ну, не очень. Просто Циркон с ГПВРД - было бы просто потрясающе, учитывая задачу какой сложности удалось решить.
0
Сообщить
№5
13.03.2019 10:48
Цитата, beka1 сообщ. №4
Просто Циркон с ГПВРД - было бы просто потрясающе, учитывая задачу какой сложности удалось решить.
Подождем, пока не рассекретят на чем летает. А так, да, было бы замечтательно...
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.03 12:53
  • 8
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 13.03 12:50
  • 12
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 13.03 12:41
  • 23
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 13.03 12:18
  • 5
Шойгу рассказал о планах России после приостановки ДРСМД
  • 13.03 11:47
  • 1
Эстонская разведка "обнаружила" опасность российских газопроводов
  • 13.03 11:44
  • 3
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 11:14
  • 18
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 11:03
  • 3
Россию назвали "проигравшей военной сверхдержавой"
  • 13.03 10:48
  • 5
Анонсированы пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с новейшего фрегата ВМФ России
  • 13.03 08:50
  • 1
Канцлер Германии поддержала идею создания европейского авианосца
  • 13.03 08:37
  • 9
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 13.03 08:33
  • 19
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 13.03 08:26
  • 8
На трассе во Владивостоке перевернулся "Панцирь-С1"
  • 13.03 07:56
  • 37
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 13.03 06:56
  • 1
Роскосмос показал новейший ракетный двигатель МВ-171МВ