Пользователи высмеяли учения ВМСУ: "Опять всех рыб победили"

Командование так называемыми объединёнными силами Украины опубликовало ролик с запечатлёнными учениями ВМСУ в акватории Азовского моря. Под музыку в стиле звуковой дорожки к блокбастерам продемонстрировано, как украинские военнослужащие отработали, как умели, задачи, поставленные командованием.

Выйдя в море из Мариупольского порта, были совершены "маневры" тех кораблей и судов, которые остаются в распоряжении ВСУ после известной попытки "прорыва" российской морской границы в районе Керченского пролива. Речь идёт о бортах "Донбасс" и "Корец".

На кадрах показано, как с борта одного из украинских судов моряки бросают гранаты.

Офицер тактической группы, капитан второго ранга Максим Носенко в интервью непосредственно с борта корабля заявил о том, что в ходе учений был "обнаружен необозначенный корабль", который ВМСУ идентифицировали как корабль Береговой охраны ФСБ России.

Из заявления Носенко:

Корабль сблизился с нами на дистанцию около 1,5 (морских) миль. Он лёг на параллельный курс, и теперь мы можем наблюдать за тем, как корабль нас сопровождает.

Во время учений украинские корабли использовали стрелковое оружие, включая снайперские винтовки и ручные пулемёты.

Пользователи YouTube, где был опубликован ролик с кадрами учений, с иронией отнесли к маневрам ВМСУ. Использование гранат назвали учениям по тому, как нужно глушить рыбу.

Несколько комментариев:

Зрелище настолько жалкое, что аж слезу давит. И это самое большое европейское государство? Что вы сделали с наследием СССР?

Опять браконьерили под видом учений и всех рыб победили

Один из пользователей предложил моряками ВМСУ использовать в качестве целей для гранат не просто азовские волны, а хотя бы бочку.