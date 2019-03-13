В Швеции отметили, что при создании оружия РФ пользуется технологиями СССР

На Западе эксперты оценивают те современные военно-технические возможности, которые имеются у России. Своё мнение по этому поводу высказал представляющий Шведский института оборонных исследований Йонас Кьеллен. По словам Кьеллена, Россия занимается активным внедрением систем и средств РЭБ, используя остающиеся в распоряжении технологии и наработки Советского Союза.

Источник изображения: Минобороны РФ

Эти технологические решения, как отмечает Кьеллен, являются недорогими, но они показывают, что Россия "уже не может идти в ногу с современными технологиями Запада".

Кьеллен заявил, что Россия работает над образцами вооружений, которые позволяют глушить и даже уничтожать электронику.

Шведский эксперт:

Именно средства радиоэлектронной борьбы позволяют русским нивелировать недостатки других своих вооружений.

При этом тот же эксперт называет Россию "проигравшей страной, которая стремится быть сверхдержавой".

Заявления Кьеллена во многом выглядят ангажированными, но в одном он точно прав (к большому сожалению): с по-настоящему современными разработками (и не только в военной сфере) в нашей стране далеко не всё в порядке. Многие технологии остаются заимствованными из работ советских учёных, инженеров, конструкторов. И советский потенциал здесь действительно не может быть безграничным. Будет ли создана собственная научная и инженерная база, способная решать амбициозные задачи, - пока, в большей степени, открытый вопрос.