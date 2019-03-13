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13.03.2019
Известия.ru

NASA записало музыку Вселенной

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Источник изображения: Фото: youtube.com

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) записало музыку, которую, по задумке, могла бы издавать Вселенная.

Ученые преобразовали полученные от телескопа Hubble фотографии скопления галактик и каждому элементу на снимке присвоили особый звук, а затем смонтировали ролик.

Звезды и небольшие галактики получили короткие и отрывистые тона, а галактики — длинные ноты с постоянно меняющейся высотой, передает телеканал "360".



3 марта американский инженер и предприниматель, основатель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск на русском языке ответил на поздравления из России с успешной стыковкой корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
МКС
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