NASA записало музыку Вселенной

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) записало музыку, которую, по задумке, могла бы издавать Вселенная.

Ученые преобразовали полученные от телескопа Hubble фотографии скопления галактик и каждому элементу на снимке присвоили особый звук, а затем смонтировали ролик.

Звезды и небольшие галактики получили короткие и отрывистые тона, а галактики — длинные ноты с постоянно меняющейся высотой, передает телеканал "360".

3 марта американский инженер и предприниматель, основатель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск на русском языке ответил на поздравления из России с успешной стыковкой корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).