Япония заказала крылатые ракеты JSM для оснащения истребителей F-35A

Как сообщила 11 марта 2019 года норвежская группа Kongsberg Group, она заключила контракт на поставку Военно-воздушным силам самообороны Японии авиационных оперативно-тактических крылатых ракет JSM (Joint Strike Missile) для оснащения приобретаемых Японией американских истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II. Параметры контракта не раскрываются. Тем самым Япония стала стартовым заказчиком ракеты JSM, разработанной в качестве дальнейшего развития производимой Kongsberg современной противокорабельной ракеты NSM.

Оперативно-тактическая крылатая авиационная ракета Kongsberg JSM (Joint Strike Missile) в составе вооружения истребителя Lockheed Martin F-35A Lightning II(с) Kongsberg

Разработка крылатой ракеты JSM для высокоточного поражения наземных и надводных целей осуществлялась Kongsberg на основе ПКР NSM с 2007 года при участии американских корпораций Lockheed Martin и Raytheon и ри финансировании правительствами Норвегии и (с 2015 года) Австралии, В результате НИОКР ракета JSM была полностью переработана по отношению к NSM, и общие расходы правительства Норвегии на программу оцениваются до 8 млрд крон (до 1 млрд долл). Ракета JSM с самого начала создавалась как оружие для размещения во внутренних отсеках вооружения истребителя F-35A и в связи с этим к ней проявлялся значительный интерес со стороны заказчиков самолетов F-35A, включая Норвегию и Австралию. а Lockheed Martin активно продвигает ракету вооруженным силам США. В июле 2014 года Kongsberg и Raytheon заключили соглашение о производстве JSM на мощностях последней в случае закупки Пентагоном.

Kongsberg заявляет, что завершила испытания JSM в середине 2018 года, однако первым серийным заказчиком этих ракет теперь выступила Япония. Ранее в июне 2018 года Kongsberg получила контракт на поставку предсерийной партии ракет министерству обороны Норвегии для отработки интеграции их в состав вооружения истребителей F-35A, с завершением работ к 2023 году. По всей видимости, серийное производство JSM (включая их поставки Японии) начнется не ранее этой даты.

Ракета JSM имеет длину 4 м и стартовую массу 416 кг, имеет выполненный по технологии малозаметности и оптимизированный для размещения во внутреннем отсеке вооружения самолета F-35A цельнокомпозитный фюзеляж и раскладное крыло. Ркета оснащена турбореактивным двигателем Williams International WJ38-7K (F415; вместо Safran/Microturbo TRI-40 на ПКР NSM). Дальность стрельбы JSM до 100 морских миль по маловысотному профилю и до 300 морских миль по высотному профилю полета. Бронебойно-фугасная боевая часть массой 226 кг включает 100-кг заряд, размещенный в 120-кг титановом корпусе, и оснащена программируемым взрывателем.

Ракета JSM имеет сложную многоканальную систему наведения, включая двухдиапазонную тепловизионную головку самонаведения с запоминанием образа цели, четырехканальный пассивный радиолокационный обнаружитель, блок инерциально-спутниковой коррекции, метеодатчик, лазерный высотомер, позволяющий реализовать возможность полета по заданной электронной карте (аналог TERCOM), а также аппаратуру двухсторонней передачи данных на основе Link 16, позволяющую осуществлять командное наведение, перенацеливание ракеты в полете и т.д.

Япония подписала соглашение с правительством США о приобретении первых 42 истребителей F-35A в конце 2011 года, общая стоимость их приобретения составляет около 20 млрд долл (включая закупки, техническое обслуживание, создание местной инфраструктуры и ремонт). Япония начала эксплуатировать свои первые F-35A с авиабазы ??в Мисаве на севере Японии в начале 2018 года. В соответствии с планами, объявленными в декабре 2018 года, Япония намеревается приобрести еще 105 самолетов F-35, включая 42 самолета модификации F-35B.

Оперативно-тактическая крылатая авиационная ракета Kongsberg JSM (Joint Strike Missile) (с) Kongsberg (via Jane's)