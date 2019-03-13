Самолет ВМС США совершил облет отряда кораблей ВМФ РФ в Атлантике

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в понедельник в Атлантике облетел на малой высоте отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков".

Это следует из данных западных авиационных ресурсов и международной системы мониторинга движения морских судов AIS, пишет "Интерфакс". Уточняется, что американский морской разведчик вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия.

Перед тем, как подлететь к району присутствия российских кораблей (в 275 километрах к западу от пролива Гибралтар), Poseidon снизился с высоты 9,1 тысячи метров до 907 метров. Есть данные, что в ходе облета самолет снижался до 160 метров. Морской разведчик США провел в данном районе более полутора часов, а затем вернулся на базу.

Напомним, в отряд, который возглавляет "Адмирал Горшков", входят многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама". Такой дальний поход стал первым для "Адмирала Горшкова". Отряд выполнит задачи дальнего похода в различных точках Мирового океана, а также зайдет в порты иностранных государств.