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13.03.2019
Российская газета

Самолет ВМС США совершил облет отряда кораблей ВМФ РФ в Атлантике

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Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков"
Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Фото : spacebattles.com/Leo1

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в понедельник в Атлантике облетел на малой высоте отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков".

Это следует из данных западных авиационных ресурсов и международной системы мониторинга движения морских судов AIS, пишет "Интерфакс". Уточняется, что американский морской разведчик вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия.

Перед тем, как подлететь к району присутствия российских кораблей (в 275 километрах к западу от пролива Гибралтар), Poseidon снизился с высоты 9,1 тысячи метров до 907 метров. Есть данные, что в ходе облета самолет снижался до 160 метров. Морской разведчик США провел в данном районе более полутора часов, а затем вернулся на базу.

Напомним, в отряд, который возглавляет "Адмирал Горшков", входят многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама". Такой дальний поход стал первым для "Адмирала Горшкова". Отряд выполнит задачи дальнего похода в различных точках Мирового океана, а также зайдет в порты иностранных государств.

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Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Адмирал Горшков
Проекты
22350
23120 Эльбрус
СФ
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