Антонов разъяснил условия применения Россией ядерного оружия

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне заявил, что Россия не будет использовать ядерное оружие для предотвращения региональных конфликтов, его применение возможно лишь в случае угрозы существованию страны.

Антонов назвал выдумкой утверждения о том, что Россия якобы может первой нанести ядерный удар, передает ТАСС.

"На эту тему существует слишком много сфабрикованных новостей. Не существует никакой концепции нанесения ядерного удара первыми. В нашей военной доктрине четко сказано, когда и при каких обстоятельствах мы можем использовать ядерное оружие – если произведена атака против Российской Федерации, существует угроза существованию страны", – заявил российский дипломат.

Он подчеркнул, что Россия не будет использовать ядерное оружие, чтобы предотвратить региональный вооруженный конфликт, призвав участников конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне прочитать имеющиеся в свободном доступе официальные документы, опубликованные властями Российской Федерации.

Посол также подчеркнул, что Соединенные Штаты не являются соперниками России.

"Как я уже говорил множество раз сегодня, мы рассматриваем Соединенные Штаты в качестве партнера, а уже вам решать, кем мы являемся для вас", – сказал дипломат.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новой ядерной доктрине США, а также о том, почему выход Соединенных Штатов из ДРСМД провоцирует смену ядерной доктрины России.

Антон Никитин