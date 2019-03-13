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13.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Антонов разъяснил условия применения Россией ядерного оружия

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Анатолий Антонов
Анатолий Антонов.
Источник изображения: ИТАР-ТАСС/Юрий Машков

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне заявил, что Россия не будет использовать ядерное оружие для предотвращения региональных конфликтов, его применение возможно лишь в случае угрозы существованию страны.

Антонов назвал выдумкой утверждения о том, что Россия якобы может первой нанести ядерный удар, передает ТАСС.

"На эту тему существует слишком много сфабрикованных новостей. Не существует никакой концепции нанесения ядерного удара первыми. В нашей военной доктрине четко сказано, когда и при каких обстоятельствах мы можем использовать ядерное оружие – если произведена атака против Российской Федерации, существует угроза существованию страны", – заявил российский дипломат.

Он подчеркнул, что Россия не будет использовать ядерное оружие, чтобы предотвратить региональный вооруженный конфликт, призвав участников конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне прочитать имеющиеся в свободном доступе официальные документы, опубликованные властями Российской Федерации.

Посол также подчеркнул, что Соединенные Штаты не являются соперниками России.

"Как я уже говорил множество раз сегодня, мы рассматриваем Соединенные Штаты в качестве партнера, а уже вам решать, кем мы являемся для вас", – сказал дипломат.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новой ядерной доктрине США, а также о том, почему выход Соединенных Штатов из ДРСМД провоцирует смену ядерной доктрины России.


Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Проекты
РСМД
Ядерный щит
ЯО
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