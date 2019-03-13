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13.03.2019
Lenta.ru

Россию назвали "проигравшей военной сверхдержавой"

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Лазерный комплекс "Пересвет"
Лазерный комплекс "Пересвет".
Источник изображения: Изображение: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Активное внедрение современной Россией средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) объясняется использованием оставшегося после распада Советского Союза технологического задела, потенциал которого в ближайшее время исчерпается, полагает аналитик Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен.

Эксперт считает, что интенсивное использование Москвой в течение последнего десятилетия недорогих и доступных решений, актуальных во времена холодной войны, объясняется неспособностью "идти в ногу с развитием военных технологий Запада".

"Вероятнее всего, Россия будет продолжать следовать тем же путем, но вовсе не такими же темпами, как в последние десять лет. Они работают не только над тем, как заглушить электронику, но и над тем, как ее уничтожить. Радиоэлектронная борьба является средством, позволяющим русским устранять недостатки традиционных вооружений. Таким образом они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего", — отмечает Кьеллен.

В июне 2018 года аналитик Самуэль Бендетт из американского Центра военно-морского анализа (США) заявил, что российские технологии РЭБ опережают американские и представляют особую угрозу для США и сил НАТО в Европе.

Тогда же президент Академии геополитических проблем (АПН), доктор военных наук Константин Сивков отметил, что вывод из строя информационной радиоэлектронной инфраструктуры американской военной техники "нивелирует ее боевые качества".

В январе того же года американский журнал The National Interest отметил, что использование для уничтожения вражеских групп ударных мини-дронов средств РЭБ выгоднее, чем применение более дорогих ракет класса "воздух — воздух".

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3 комментария
№1
13.03.2019 09:31
А швеция получается не проигравшей державой, высокоинтеллектуальной. Только есть один вопрос, а что так долго и безуспешно всеми вооружёнными силами с самой передовой западной техникой не могли найти нашу подводную лодку. Получается наша "железка"обдурила всю передовую технологию или ума не хватило, или технологии хреновые, а  по нашим понятием в швеции и ума мало и технологий.
0
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№2
13.03.2019 10:22
Цитата, q
Вероятнее всего, Россия будет продолжать следовать тем же путем, но вовсе не такими же темпами, как в последние десять лет.

На мой взгляд, для нас, в России - это ключевое, насколько верна такая оценка нашего потенциала вероятным противником.

Как показывают темпы новых разработок сложных систем в авиации, судостроении, космосе и электронике - тут он вероятно прав.
0
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№3
13.03.2019 11:03
Помнится Наполеон с Гитлером тоже что-то подобное говаривали. Но судьба их сложилась не очень удачно.
-1
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