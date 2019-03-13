Оригинал взят у коллеги dambiev в Презентация беспилотного воздушного такси CityAirbus в Германии

11 марта 2019 года в германском городе Ингольштадте на площади возле городской ратуши состоялась презентация беспилотной транспортной системы CityAirbus.

Как сообщается тем самым Airbus Helicopters совместно с концерном Siemens начинают пилотный проект воздушного такси в рамках проекта ЕС по внедрению нового вида транспорта для мегаполисов "Городская воздушная мобильность" (UAM). В пилотный проект будут вовлечены 14 других европейских городов, включая Гамбург, Тулузу, Антверпен, Брюссель и Женеву.

Как ожидается, в ближайшие несколько недель CityAirbus совершит свой первый испытательный полет. Разработка электрического аэротакси CityAirbus ведется с 2015 года. Проект предполагает создание пассажирского аппарата по схеме квадрокоптера, способного перевозить от двух до четырех человек на расстояние до 60 километров. Крейсерская скорость аэротакси составит 120 километров в час.

Во время первого этапа летных испытаний, которые планируется начать в ближайшие несколько недель, CityAirbus будет выполнять полеты под управлением оператора на земле. Затем машина будет испытываться в полностью автономном режиме.