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13.03.2019
bmpd.livejournal.com

В Калининградской области развернуты уже шесть дивизионов зенитной ракетной системы С-400

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Как сообщила еще 4 марта 2019 года пресс-служба Западного военного округа, противовоздушная оборона в Калининградской области усилена полковым комплектом зенитной ракетной системы (ЗРС) дальнего действия С-400 "Триумф", который поступил на Балтийский флот в рамках государственного оборонного заказа.

Новая ЗРС С-400 "Триумф" прибыла в пункт постоянной дислокации в Калининградскую область с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешного проведения боевых стрельб. ЗРК С-400 заступит на боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона страны к концу следующей недели.

Карта дислокации на территории Калининградской области развернутых зенитных ракетных дивизионов из состава 44-й дивизии ПВО Балтийского флота, оснащенных зенитными ракетными системами С-400 и С-300ПС (с) rambo54 / twitter.com/reutersanders

Комментарий bmpd. Таким образом, по известным сведениям, полковым (предположительно - двухдивизионного состава) комплектом зенитной ракетной системы С-400, изготовленной АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в рамках гособоронзаказа 2018 года, перевооружен входящий в состав 44-й дивизии ПВО Балтийского флота 1545-й зенитный ракетный полк. Данный полк ранее имел в своем составе два дивизиона ЗРС С-300В (полк был переформирован в 2007 году из 43-й зенитной ракетной бригады, изначально входившей в состав Сухопутных войск) и дислоцировался в Знаменске (Калининградская область).

Согласно данным известного интернет-наблюдателя rambo54, управление перевооруженного на ЗРС С-400 1545-го зенитного ракетного полка будто бы переведено из Знаменска в Гвардейск, где дислоцировано управление составляющего основу боевого потенциала 44-й дивизии ПВО 183-го гвардейского Молодечненского ордена Александра Невского зенитного ракетного полка, располагающего четырьмя дивизионами ЗРС С-400 и двумя дивизионами ЗРС С-300ПС. Таким образом, суммарный состав зенитной ракетной группировки 44-й дивизии ПВО Балтийского флота в Калининградской области сейчас составляют шесть дивизионов ЗРС С-400 и два дивизиона ЗРС С-300ПС (возможно, что резервные неразвернутые дивизионы ЗРС С-300ПС имеет также 1545-й зенитный ракетный полк).

Оснащение 183-го гвардейского зенитного ракетного полка ЗРС С-400 было произведено в 2016-2017 годах. В состав 44-й дивизии ПВО входит также 81-й радиотехническй полк.

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