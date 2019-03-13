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13.03.2019
Вестник Мордовии

На смену "Буратино": "летающий" Т-80 с 80-ствольной ракетной установкой

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Источник изображения: Фото: gurkhan.blogspot.ru

Российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1 и ТОС-1А известны тем, что были выполнены на шасси основных боевых танков Т-72. На них монтировались пусковые установки с 30 и 24 направляющими для запуска 220-мм реактивных снарядов.

Однако, многие не знают, что в России разрабатывались и другие варианты боевых машин аналогичного класса. Например, предлагалось вместо Т-72 применять Т-80У. Эти танки с газотурбинными двигателями за выдающиеся скоростные характеристики и способность совершать многометровые прыжки в длину прозвали летающими.

Также планировалось значительное увеличение огневой мощи. Это обеспечивалось установкой восьми десятков направляющих. Правда, несколько меньшего калибра - 122 мм - как у БМ-21 "Град".

В то же время переход на такой калибр обеспечивал бы применение большой номенклатуры боеприпасов. В том числе с так называемыми самоприцеливающимися боевыми элементами, которые поражают бронетехнику противника в самую уязвимую часть - крышу.

Залп одной такой установки способен вывести из строя большое количество вражеских танков и БМП. Не помогут даже имеющиеся комплексы активной защиты, которые не способны перехватывать такие боеприпасы.

К сожалению, 80-ствольные реактивные системы не пошли в серийное производство, но никогда не поздно вновь вернуться к таким разработкам и поставить эту технику на конвейер.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Солнцепёк
Т-72
Т-80
Т-80У
ТОС-1
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