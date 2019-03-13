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13.03.2019
Известия.ru

Посол РФ в США рассказал об усилиях Москвы по сохранению ДРСМД

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Россия сделала все возможное, чтобы сохранить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и приняла практически беспрецедентные меры прозрачности, превышающие обязательства по соглашению. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

На конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне глава дипломатической миссии подчеркнул, что все началось с 1999 года, когда США испытали ударные беспилотные летательные аппараты, имеющие те же характеристики, что и крылатая ракета наземного базирования, запрещенная договором, пишет ТАСС.

Соединенные Штаты заявили, что ракета необходима для противостояния Китаю и нашли предлог, обвинив Россию в создании противоречащей договору ракеты. Также Антонов заявил, что последствия ликвидации договора будут серьезными не только для российско-американских отношений, но и для всего мира.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые соглашением нормы. Минобороны России опровергло обвинения, продемонстрировав ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников. 8 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готовит ответ на якобы размещение Россией ракет у границ альянса.


ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
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