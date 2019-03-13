В горячую точку с коллекцией "Флоксов"

Наша самоходная артиллерия продвигается на Ближний Восток

120-мм САУ на платформе "Урал-4320" под именем "Флокс" и самоходный 82-мм миномет "Дрок" на базе "Тайфун-ВДВ" дебютировали на международной выставке в Абу-Даби ("IDEX 2019 говорит по-русски"). Показав новинки платежеспособной арабской публике, Уралвагонзавод объявил, что начинает их продвижение на мировой рынок.

Обе машины в настоящее время проходят испытания. На IDEX 2019 были представлены макеты.

"Флоксы" с хорошей кучностью

"Флокс" – "растение" в наших краях новое. Мы как-то привыкли еще со времен первых крупносерийных штурмовых орудий СУ-122 прятать и казенник, и расчет за слоем брони, желательно потолще. Новые технологии диктуют свои правила. Впрочем, скорее это делает жизнь, то есть конъюнктура внешнего рынка.

“ За рубежом, особенно на Ближнем Востоке, "Флоксы" должны оторвать с руками ”

По сути "Флокс" – артиллерийский тягач "Урал" и буксируемое орудие "Нона-К", слитые в одной машине.

"Нона-К", она же 2Б16, – пушка-гаубица-миномет калибра 120 миллиметров. Разработана еще в Союзе, для "Флокса" слегка модернизирована. Отличается превосходной универсальностью. Может забрасывать мины в окопы противника, вести огонь по навесной траектории и при необходимости бить в упор прямой наводкой. Дальность стрельбы – от 200 метров до 12 километров в зависимости от типов используемых боеприпасов. А их номенклатура у "Ноны-К" более чем разнообразна: от осветительных и осколочно-фугасных снарядов до кумулятивных и термобарических. При этом без станин и лафета орудие весит всего около полтонны.

Чтобы подружить "Нону" с "Уралом", пришлось поломать голову. Дело в том, что колесное шасси менее устойчиво, чем гусеничное, оно сильно раскачивается во время стрельбы. Для нивелирования этого эффекта на "Флоксе" используется специальный привод, восстанавливающий наводку после каждого выстрела, что обеспечивает кучность стрельбы.

Кроме того, колесное шасси испытывает серьезные динамические воздействия, уменьшающие ресурс техники. Как утверждает генеральный директор ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных, за счет примененных конструктивных решений орудие обеспечивает уменьшенную нагрузку на шасси при выстреле, что позволяет устанавливать его на автомобильную технику.

Фото: sites.wrk.ru

Этой техникой стал бронеавтомобиль на базе "Урал-4320-31". Кабина предположительно пятиместная. Впереди – водитель и командир, позади – трое бойцов артиллерийского расчета. Вероятно, в кабине имеются приборы ночного видения, радиостанция и прочее оборудование, о котором мы можем только предполагать. В дополнение к обычной "печке" присутствует фильтровентиляционная установка. За кабиной размещается отсек с оборудованием и боеприпасами, коих тут 80 выстрелов, а уже за ним на специальном лафете универсальное орудие.

Защищена машина достойно. Во-первых, хорошее противопульное бронирование – полностью укатана в сталь кабина, частично – двигатель, бензобак, аккумулятор. Также защищен отсек с боеукладкой и механизмом наведения. Во-вторых, на крыше имеется пулеметный модуль калибра 7,62 миллиметра, естественно, дистанционно управляемый. Там же располагается люк, а в бронированных стеклах размещены амбразуры для стрелкового оружия. Отстреливаться можно вкруговую. В-третьих, на "Флоксе" стоит система обнаружения лазерного облучения и постановки оптических помех. Проще говоря, когда на САУ наводят какое-либо вооружение по лазерному лучу, она автоматически начинает отстреливать гранаты постановки мультиспектральной завесы. 12 таких гранатометов стоят на крыше.

В общем, пока бойцы в кабине, они хорошо защищены. Но каждый выход для стрельбы из орудия сопряжен с риском. Отсюда тактика "Флокса": постоянно находиться в движении, противника близко не подпускать, при нападении вражеской пехоты прикрывать отход орудийного расчета пулеметным огнем, дымовой завесой и быстро срываться с места.

Мобильность – одна из двух главных достоинств этой САУ. Мгновенная смена позиции после нескольких выстрелов дорогого стоит в современной войне.

Второе достоинство – цена. Для покупателя "Флокс" – довольно бюджетная САУ, а для производителя, вероятно, – высокомаржинальная продукция, несложная в изготовлении.

Приглянется ли эта разработка Российской армии? Едва ли.

Заснеженные просторы нашей необъятной Родины, сдобренные уверенно держащимися 30-градусными морозами зимой, и огромные лесные массивы с мягкими вязкими почвами летом серьезно усложняют использование "Флоксов". К тому же "Уралы" совсем не умеют плавать. Все же под наш характер сподручнее разрабатываемая САУ "Лотос". Хотя, конечно, какое-то количество "Флоксов" может найти свое применение в специальных подразделениях, например в горных частях.

Зато за рубежом, особенно на Ближнем Востоке, "Флоксы" должны оторвать с руками. Судя по всему, эта модель как раз и разрабатывалась как чисто экспортный продукт.

Миномет повышенной проходимости

Перспективы "Дрока" совершенно иные. Здесь мы имеем бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ", скрещенный с 82-мм минометом.

"Тайфун-ВДВ" – машина со всех сторон, за исключением нескольких острых углов, положительная. Бронестекла с хорошим обзором, пятый класс защиты, держит шесть килограммов взрывчатки под колесом, останавливает пули калибра 7,62 миллиметра с десяти метров. Приличная проходимость для такой колесной базы и солидной массы около 14 тонн, десантируется на парашютах. Если бы еще и плавала – цены бы не было. У "Тайфуна" удобное десантное отделение, грамотно продуманный выход на корме. В общем, хорошая бронемашинка для службы и боя.

“ Резонный вопрос: не слишком ли жирно ставить 82-мм миномет на далеко не самое дешевое шасси? ”

О боевом модуле мало что можно сказать – собственно, минометы обычно отличаются довольно примитивной конструкцией. Заряжание казенное, вероятно, с механизацией, потому как иным способом скорострельность 12 выстрелов в таких условиях обеспечить довольно сложно. Остатки десантного отделения "съела" боеукладка на 40 мин с пороховыми зарядами к ним.

В прессе долго и упорно ходила информация о том, что миномет съемно-возимый. Разбирать боевой модуль, вытаскивая трубу ствола, не совсем разумно. Исходя из этого можно предположить, что в боевом отделении просто имеется еще один миномет, который при необходимости вытаскивается и размещается на удалении. Например, 2Б14 "Поднос". Если принять во внимание, что экипаж "Дрока" – четыре человека, при желании огонь может вестись с обоих минометов. А это уже почти огневой взвод.

Дальность стрельбы, кстати, довольно серьезная для этого калибра. Обещают, что "Дрок" достанет противника на расстоянии до шести километров. Для сравнения: тот же "Поднос" не бьет дальше четырех километров.

Дополнительную защиту обеспечивает "система обнаружения лазерного облучение и постановки оптических помех", аналогичная той, что стоит на "Флоксе". За постановку мультиспектральной завесы здесь отвечают девять разнонаправленных гранатометов.

Вспомогательное вооружение, а у зарубежных бронеавтомобилей оно нередко и основное, – дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом предположительно калибра 7,62 миллиметра.

Вот такой острый и простой, как дикая колючка, самоходный миномет.

Резонный вопрос: не слишком ли жирно ставить примитивный 82-мм миномет на шасси "Тайфуна" (далеко не самое дешевое), не дороговато?

Для миномета – да. Но для четырех первоклассно обученных и снаряженных в "Ратники" десантников в самый раз, которым в свою очередь просто необходим миномет, чтобы уничтожать скопления вражеской живой силы, подавлять огневые точки и главное – "доставать" противника за складками местности. И как ни крути, это оружие должно быть мобильным, потому как с ним работает десантура. Если задуматься, едва ли можно подобрать что-то более удачное, чем "Дрок" с его внедорожными качествами, солидной скоростью под 100 километров в час и огромным запасом хода – 1200 километров. Этого хватит, чтобы десантировавшись под Варшавой, пройтись до Белостока и своим ходом вернуться в родной Смоленск.

Особенность миномета – стрельба с закрытых позиций, что однозначно повышает выживаемость "Дрока" по сравнению с другими машинами "Тайфун-ВДВ", имеющими боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой.

Мотострелки – другое дело. Использование в их частях "Дрока" выглядит нерациональным. Это как раз тот случай, когда оптимальное решение – двухместный грузовой мотовездеход с минометом 2Б14 "Поднос".

Нельзя не отметить экспортный потенциал "Дрока". Хорошо защищенный колесный броневик с минометом на крыше – это как раз то, что нужно для вялотекущих войн современности, не имеющих четко очерченной линии фронта.

В общем, "Дрок" – такое же лекарство от ближневосточных "болезней", что и "Флокс". Российские разработчики не возят на зарубежные выставки технику, которую не планируют продать. Именно поэтому еще одну "ветку" из свежего букета самоходок – САУ "Лотос" они оставили дома, это – для Российской армии.

Сергей Черкасов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (772) за 12 марта 2019 года