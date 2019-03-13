В войска ЮВО поступило около 100 единиц современной техники с начала года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар – РИА Новости. Около 100 единиц современной военной техники поступило в войска Южного военного округа (ЮВО) с начала 2019 года, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В рамках перевооружения продолжается поступление в танковые и мотострелковые подразделения общевойсковых соединений танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3М и бронетранспортеров БТР-82А", - сказал он.

Отмечается, в течение недели войска округа пополнило около 40 единиц современной военной и специальной техники, в том числе с заводов – изготовителей страны поступило около 20 единиц реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", около 20 единиц автомобильной техники и современной техники связи.

Всего в 2019 году в войска ЮВО спланировано поступление более тысячи единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной современными средствами связи и автоматизированными системами управления. До конца 2020 года в войсках ЮВО планируется довести долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей до 70%, а по некоторым образцам до 100%.