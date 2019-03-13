Военный, красивый, суверенный: армия РФ создает закрытый интернет

Вся важная информация будет храниться только на серверах Минобороны

Вооруженные силы РФ приступили к созданию суверенного интернета. Закрытая система обмена цифровой информацией уже получила название — мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Первый этап работ завершится к концу 2019-го, а полностью она будет готова через два года, сообщили "Известиям" в Минобороны. У МТСС появится собственный поисковик, а для ее независимого функционирования военные проложат волоконно-оптический кабель через Арктику. По мнению экспертов, опыт создания такой системы пригодится при формировании национальной сети. Наравне с защищенным российским сегментом Всемирной сети, проект создания которого сейчас обсуждается, МТСС должна обеспечить электронную безопасность страны, считают специалисты по кибербезопасности.

Мультисервисная транспортная сеть связи не будет иметь точек обмена трафиком, связывающих ее с Всемирной паутиной, рассказали "Известиям" в военном ведомстве. Вся важная информация будет храниться на серверах Минобороны. Кроме того, планируется, что МТСС позволит организовать скоростную передачу практически любого объема информации на всей территории страны с использованием технологии Big Data.

Замкнуть на себя

Теоретически военная сеть обмена информацией в будущем может стать сегментом суверенного российского интернета, пояснил "Известиям" ведущий аналитик компании Fintech Lab Сергей Вильянов.

— Сеть можно использовать в народном хозяйстве, например для системы закупок и контроля качества продукции, — считает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Глобальный интернет начался с разработок информационного обеспечения системы воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), напомнил координатор Центра безопасного интернета в России Урван Парфентьев.

— Военные создали технологии обмена информацией и, конечно, их засекретили — они вышли в свет благодаря политике президента США Рональда Рейгана, который взял курс на внедрение военных технологий в повседневную жизнь. — рассказал он "Известиям". — Гражданский сектор экономики увидел в этой системе коммерческий потенциал — и мы получили интернет.

МТСС можно будет использовать для работы национального интранета, хотя сейчас в России уже есть сильная гражданская инфраструктура связи и при необходимости ее можно "замкнуть на себя", считает Урван Парфентьев. По его мнению, не менее важно обеспечить надежную связь для всей страны. Сейчас депутаты совместно с представителями интернет-индустрии решают, как это сделать: планируется, что закон о "суверенном интернете" распространится на гражданскую инфраструктуру, чтобы при возникновении серьезных геополитических проблем "можно было переключить нашу систему на автономное функционирование", подчеркнул эксперт.

Справка "Известий" В 1961 году по заданию минобороны США агентство DARPA сформировало компьютерную сеть для передачи пакетов информации. Она получила название ARPANET. До 1983 года сеть находилась под полным контролем американских военных. Но в дальнейшем после замены протоколов ARPANET стала одним из компонентов раннего интернета.

От Североморска до Владивостока

Сейчас для обмена информацией российские военные пользуются ЗСПД — закрытым сегментом передачи данных. Но до недавнего времени он использовал в том числе и сети гражданских операторов. В будущем же ЗСПД будет полностью интегрирован в МТСС, которая создается на основе последних отечественных разработок в области цифровых систем передачи данных. Мультисервисная транспортная сеть связи получит свои волоконно-оптические сети — они будут поделены на зональные магистральные каналы. Так, Минобороны уже начало подготовку к прокладке трансарктической линии для нужд ВМФ и береговых войск. Волоконно-оптический кабель "прошьет" Арктику и Дальний Восток от Североморска до Владивостока, уточнили в военном ведомстве.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Для безопасной и быстрой передачи информации будет создана единая система управления, оборудованная современной техникой и программным обеспечением, — она получит название "Единый контур информационной безопасности".

В МТСС предусмотрены электронный журнал учета действий должностных лиц и идентификация пользователей. Эта система позволит восстановить все действия военнослужащего в сети. Офицеры, обслуживающие контур, в режиме реального времени смогут отслеживать трафик и работу сетей и при необходимости перенаправлять информпотоки, если какой-то из сегментов сетей будет перегружен.

В число основных элементов системы входит и модуль регистрации аварийных сообщений. Он будет использоваться для распределения задач по восстановлению связи. Кроме того, на базе накопленного архива данных планируется создать программу прогнозирования нештатных ситуаций, обеспечивающую надежность МТСС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

iCloud по-военному

Архив данных, формируемый на базе ведомственного документооборота и информации из воинских частей, будет храниться только на серверах Минобороны. Он будет постоянно дублироваться, что поможет сохранить данные в случае повреждения одного из них. Фактически армия получит сверхзащищенный аналог iCloud — закрытое облачное хранилище для служебной и секретной информации. Минобороны уже приступило к созданию территориально распределенных центров обработки данных.

В военном интернете появится и свой семантический поисковик, который позволит запрашивать информацию по ключевым словам или фразам. В базы данных МТСС также будут занесены и постоянно обновляемые сведения о сухопутных войсках, самолетах, которые в данный момент находятся на аэродромах и в небе, а также о подлодках, кораблях и даже космических аппаратах военного назначения. На основе этой информации будет создана интерактивная карта с реально существующими бригадами и дивизиями российской армии. Такие карты позволят командованию оценивать обстановку, находясь в Национальном центре управления обороной.

Пригодится МТСС и в боевых условиях. Так, российский комплекс разведки, управления и связи "Стрелец" уже сейчас позволяет вывести на планшет карту предполагаемого района ведения боевых действий. Разведчики, в свою очередь, смогут ее дополнять полученными данными, используя защищенные каналы. Кроме того, сеть позволяет в защищенном режиме обеспечивать логистику: снабжение войск продовольствием и вещевым имуществом, техникой, вооружением и боеприпасами.

Алексей Рамм, Алексей Козаченко, Богдан Степовой