Братья милосердия: волонтеры смогут работать в военных госпиталях

Волонтеры, вход которым в военные организации раньше был закрыт, смогут помочь армейским врачам оказывать медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, они будут работать с родственниками больных. В новых правилах, разработанных в Минобороны, будет прописан порядок взаимодействия добровольческих организаций с военно-медицинскими учреждениями.

Волонтеры, вход которым в военные организации раньше был закрыт, смогут помочь армейским врачам оказывать медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, они будут работать с родственниками больных. В новых правилах, разработанных в Минобороны, будет прописан порядок взаимодействия добровольческих организаций с военно-медицинскими учреждениями.

Добровольцы, желающие ухаживать за больными и ранеными, получат доступ в военные медицинские учреждения. Как рассказали "Известиям" в Минобороны, в ведомстве разработан порядок взаимодействия с волонтерскими организациями. В пояснительной записке к проекту приказа (есть в распоряжении "Известий") говорится, что руководитель добровольческой организации может направить в министерство, штаб военного округа либо непосредственно военный госпиталь предложение о сотрудничестве. Это можно сделать обычным или электронным письмом.

Командующий округом либо начальник госпиталя в ответ информирует волонтерскую организацию об условиях работы добровольцев. После этого волонтеры отправляют военным проект соглашения. В случае возникновения разногласий они разрешаются в ходе переговоров с оформлением протоколов, говорится в проекте приказа.

Справка "Известий" В законе «О благотворительной деятельности и добровольчестве» 1995 года приводится перечень полномочий федеральных ведомств в сфере волонтерства. Среди них «утверждение порядка взаимодействия с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями». Однако до сих пор такие документы утверждены не были. В декабре правительство выпустило постановление, где содержатся общие для всех ведомств требования к порядку взаимодействия с волонтерами в сфере здравоохранения и стационарного обслуживания. На основании этого документа ведомства разработали свои внутренние правила. В пояснительной записке к проекту приказа Минобороны говорится, что взаимодействие военных организаций с волонтерами возможно только в сфере оказания помощи в медучреждениях.

Человеческое общение

Задача волонтеров вовсе не в том, чтобы подменять врачей или выполнять их работу, отметил председатель общественного движения "Волонтеры-медики", замдиректора Федерального центра поддержки добровольчества Минздрава Павел Савчук.

— Волонтеры могут ухаживать за лежачими больными — покормить, поменять постельное белье, мерить им температуру. Кроме того, они могут помочь транспортировать пациентов, — рассказал Павел Савчук.

В госпиталях лечатся не только действующие военнослужащие, но и их родственники, пожилые люди, которым важно человеческое общение, внимание и забота.

— В задачи волонтеров входит также проведение досуговых и образовательных мероприятий, — добавил Павел Савчук. — Наши сотрудники рассказывают о здоровом образе жизни, пропагандируют отказ от вредных привычек. Для взрослых людей, которые находятся на службе, это может быть актуально. К тому же у медперсонала не всегда хватает времени, чтобы обеспечить максимальный уход.

По его мнению, в организациях, с которыми сотрудничают волонтеры, больше порядка, поскольку добровольцы выполняют отчасти еще и функции общественного контроля.

До недавнего времени попасть в военные медучреждения волонтерам было непросто.

— Мы пытались несколько лет назад сотрудничать с военным госпиталем, но нам сказали, что это режимное учреждение, — рассказал Павел Савчук. — Надеюсь, теперь мы сможем эффективнее работать с такими организациями. Главное, чтобы новые правила применялись на практике. У нас были примеры, когда медицинские организации находили повод не пускать добровольцев, например объявляли бессрочный карантин.

Волонтерская деятельность очень распространена среди студентов медицинских вузов, рассказал "Известиям" председатель совета Ассоциации волонтерских центров и член ОП Артем Метелев. Помогая ухаживать за больными, они начинают получать врачебный опыт в реальных условиях.

— Деятельность добровольцев в медучреждениях очень востребована. Рук всегда не хватает, — отметил Артем Метелев. — Волонтеры могут выполнять работу, не связанную с медицинскими процедурами: участвовать в благоустройстве территории, помогать в приемном отделении, даже просто прогуляться с пациентом на свежем воздухе.

История добровольчества

Для военнослужащих возможность пообщаться с добровольцами в стенах госпиталя может быть особенно важной. К примеру, получившие ранение нуждаются, как правило, и в психологической реабилитации. Общение с волонтерами может благоприятно сказаться на состоянии пациента и в конечном счете поможет ему быстрее выздороветь.

Привлечение волонтеров к работе в военных медучреждениях можно рассматривать как восстановление традиций сестер милосердия, существовавших в старой России, отметил доктор исторических наук, публицист Сергей Волков.

— Это было большое общественное движение, — рассказал Сергей Волков "Известиям". — Общины сестер милосердия были чисто добровольческими организациями, собственно говоря, волонтерскими, а не казенными. Институт сестер милосердия в России появился в годы Крымской войны 1853–1856 годов. Первая такая община (Крестовоздвиженская) появилась 5 ноября 1854 года по инициативе великой княгини Марии Павловны. В дальнейшем общины сестер милосердия действовали в составе Российского общества Красного Креста, созданного в 1867 году как "Российское общество попечения о раненых и больных воинах".

Одной из первых, кто по зову сердца начал ухаживать за ранеными, была Дарья Михайлова, ставшая известной в народе как Даша Севастопольская. С большим энтузиазмом женщины-добровольцы отправлялись на русско-турецкую войну 1877–1878 годов. Во время этой войны прославилась баронесса Юлия Михайловна Вревская (ур. Варпаховская). Она на собственные средства снарядила санитарный отряд и сама всю войну работала рядовой сестрой милосердия в различных госпиталях, пока не умерла, заразившись тифом, в начале февраля 1878 года.

В 1903 году был принят устав Красного Креста, согласно которому все общины сестер милосердия поступали в ведение общества. Наибольшего размаха движение достигло во время Первой мировой войны, когда на передовой и в госпиталях за ранеными ухаживали около 20 тыс. сестер милосердия, принадлежавших ко всем российским сословиям. Многие из них получили высокие государственные награды. Одним из самых известных в те годы был подвиг сестры милосердия Риммы Ивановой 9 сентября 1915 года. Когда в ее роте погибли оба офицера, 21-летняя девушка повела подразделение в атаку, в ходе которой получила смертельное ранение. Римма Иванова стала одной из трех женщин, награжденных офицерским орденом Святого Георгия.