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13.03.2019
Lenta.ru

В Швеции раскритиковали С-400

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Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Россия и СМИ завышают возможности зенитной ракетной системы С-400, говорится в докладе Шведского института оборонных исследований.

В документе отмечается, что фактическая максимальная дальность полета противоракеты комплекса составляет 150-200 километров (вместо 400 километров), тогда как при перехвате низколетящей крылатой ракеты противника этот показатель снижается до 20 километров.

В докладе делается вывод, что НАТО может продолжить усиление оборонных возможностей Прибалтики.

В феврале американское издание The Drive написало, что ракеты 40Н6 комплекса С-400, попавшие вместе с грузовым кораблем "Никифор Бегичев" в шторм, могли утонуть.

В октябре 2018 года в России предположили, что системы С-400, купленные Китаем, позволят прикрыть подготовку к пуску батарей комплексов DF-21D.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Швеция
Продукция
40Н6
DF-21
С-400 Триумф
Проекты
NATO
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