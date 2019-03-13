Войти
13.03.2019
Известия.ru

США обозначили срок высадки людей на Луну

348
0
0
Источник изображения: Фото: NASA

Соединенные Штаты планируют вновь осуществить посадку людей на Луну к 2028 году. Об этом говорится в заявлении на сайте NASA.

Отмечается, что бюджет космического агентства в 2020 финансовом году может составить $21 млрд, $363 млн из которых будут направлены на поддержку создания коммерческими компаниями большого аппарата для посадки грузов, а затем и астронавтов на Луну.

"Партнерство с частными компаниями по развитию пилотируемой системы посадки на Луну вместе с другими исследованиями вновь вернет превосходство США на пути к Луне, вокруг нее и на ее поверхности и приведет к посадке людей на Луну к 2028 году", — говорится на сайте.

10 марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп обратится к конгрессу с просьбой увеличить расходы NASA на освоение Луны на $500 млн в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года.

В декабре 2017 года Дональд Трамп заявил о необходимости возобновления экспедиций на Луну, которые прекратились после полета космического корабля "Аполлон-17" в 1972 году.

Впервые посадку на Луну осуществил американский пилотируемый космический корабль "Аполлон-11". 20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
Луна
Похожие новости
13.03.2019
США совершат следующую высадку астронавтов на Луне в 2028 году - НАСА
15.11.2018
Новая космическая гонка: Трамп против Китая и России (American Thinker, США)
28.04.2018
NASA нацелено на отправку к Луне своего нового корабля в конце 2019 года
10.10.2017
"Летим на Луну, на Марс, а потом и дальше"
07.02.2017
WSJ: администрация Трампа может сделать приоритетом вывод на орбиту космической станции
24.11.2016
США задумались о возвращении на Луну в составе международной коалиции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.03 12:53
  • 8
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 13.03 12:50
  • 12
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 13.03 12:41
  • 23
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 13.03 12:18
  • 5
Шойгу рассказал о планах России после приостановки ДРСМД
  • 13.03 11:47
  • 1
Эстонская разведка "обнаружила" опасность российских газопроводов
  • 13.03 11:44
  • 3
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 11:14
  • 18
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 11:03
  • 3
Россию назвали "проигравшей военной сверхдержавой"
  • 13.03 10:48
  • 5
Анонсированы пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с новейшего фрегата ВМФ России
  • 13.03 08:50
  • 1
Канцлер Германии поддержала идею создания европейского авианосца
  • 13.03 08:37
  • 9
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 13.03 08:33
  • 19
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 13.03 08:26
  • 8
На трассе во Владивостоке перевернулся "Панцирь-С1"
  • 13.03 07:56
  • 37
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 13.03 06:56
  • 1
Роскосмос показал новейший ракетный двигатель МВ-171МВ