США обозначили срок высадки людей на Луну

Соединенные Штаты планируют вновь осуществить посадку людей на Луну к 2028 году. Об этом говорится в заявлении на сайте NASA.

Отмечается, что бюджет космического агентства в 2020 финансовом году может составить $21 млрд, $363 млн из которых будут направлены на поддержку создания коммерческими компаниями большого аппарата для посадки грузов, а затем и астронавтов на Луну.

"Партнерство с частными компаниями по развитию пилотируемой системы посадки на Луну вместе с другими исследованиями вновь вернет превосходство США на пути к Луне, вокруг нее и на ее поверхности и приведет к посадке людей на Луну к 2028 году", — говорится на сайте.

10 марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп обратится к конгрессу с просьбой увеличить расходы NASA на освоение Луны на $500 млн в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года.

В декабре 2017 года Дональд Трамп заявил о необходимости возобновления экспедиций на Луну, которые прекратились после полета космического корабля "Аполлон-17" в 1972 году.

Впервые посадку на Луну осуществил американский пилотируемый космический корабль "Аполлон-11". 20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.